Sono passati 30 anni da quando Gish degli Smashing Pumpkins è entrato nelle nostre vite e in quelle della scena alternativa mondiale. Era il 28 maggio 1991. Nel mondo esplodeva il grunge, il rock faceva rima con Seattle e da Chicago, quei 4 sbarbi, raccontavano il loro mondo puntellando riff taglienti e visioni.

Un listening party con Billy Corgan e Jimmy Chamberlin

Per questo Billy Corgan e soci hanno deciso di festeggiare i primi 30 anni di Gish degli Smashing Pumpkins con un evento speciale in streaming. Si tratterà di un vero e proprio listening party condotto da Billy e Jimmy Chamberlin in compagnia del vinile dell’album e con diversi momenti Q+A, dove i fan potranno rivolgere domande ai due artisti.

Il listening party sarà trasmesso in streaming dal Madame Zuzu’s Teashop di proprietà di Billy Corgan, nell’Illinois. L’evento si terrà sabato 29 maggio e gli italiani potranno seguirlo a partire dalle 2 di mattina di domenica 30 maggio. Sarà possibile rivedere l’evento nelle successive 24 ore. I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale degli Smashing Pumpkins al prezzo di 19,91 dollari, cifra che corrisponde all’anno di pubblicazione dell’album.

Parte del ricavato sarà devoluto al rifugio per animali Paws. Corgan e Chamberlin, inoltre, durante il listening party manderanno in onda canzoni rimaste ancora inedite.

Gish degli Smashing Pumpkins

Seguito da Siamese Dream (1993) e dal capolavoro Mellon Collie And The Infinite Sadness (1995), Gish degli Smashing Pumpking soddisfa pienamente, ancora oggi, gli intenti della band: canzoni sofferte ma mai banali, l’influenza del metal anni ’70 inacidito da rabbia e sentimento.

Lo dimostrano brani come I Am One e Rhinoceros. In quell’anno la formazione Corgan-Chamberlin-James Iha e D’Arcy Wretzky era più compatta che mai e tale sarebbe rimasta fino a Mellon Collie, dopo il quale Chamberlin sarebbe uscito di scena seguito da Wretzky che avrebbe lasciato la band per inseguire la carriera di attrice nel 1999.