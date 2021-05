Per chi ancora non ne fosse al corrente, Mediaset Play e Infinity TV hanno unito le loro forze ed i loro servizi diventando ufficialmente Mediaset Infinity. Gli utenti potranno vedere tutti i programmi delle reti Mediaset senza costi, ma coloro che sceglieranno di abbonarsi avranno la possibilità di accedere a tantissimi film e serie TV e, a partire dal prossimo anno, tutti gli appassionati di sport e tifosi di calcio potranno vedere le partite della UEFA Champions League.

In una nota emanata da Mediaset, si evince che è nato un sistema a più stadi, che si articola in uno spazio web dove si può fruire online, in diretta oppure on-demand, integralmente o in singole clip, l’intera offerta delle reti del Biscione. Si spazia, infatti, dai programmi più noti ai reality più seguiti, dalle fiction ai film e alle serie TV in onda su Canale 5 e su tutte le altre reti Mediaset. Si parla di una vera e propria piramide chiamata Mediaset Infinity, a cui vanno aggiunti anche nuovi ed inediti contenuti ‘digital first’ pensati per il web. Al vertice della piramide ci saranno le prossime tre edizioni della Champions League e, per la prima volta in assoluto, si potranno vedere in streaming 104 top match a stagione, compresa la finale.

A queste partite vanno aggiunti anche 17 match gratuiti e visibili (anche online) su Canale 5, raggiungendo un totale di 121 incontri top per ogni singola stagione offerti da Mediaset ai propri utenti. A mancare saranno solamente quelle per le quali Amazon Prime Video si aggiudicherà l’esclusiva. Il prezzo dell’abbonamento non varia, infatti, malgrado l’aggiunta della Champions League: il cliente iscritto a Mediaset Infinity continuerà a pagare 7,99 euro al mese. Ad ogni modo, l’abbonato avrà la possibilità di disdire quando vuole ed in qualsiasi momento. La sottoscrizione al servizio unico è possibile farlo accedendo direttamente al sito web di Mediaset Infinity. Insomma, si tratta davvero di un’offerta incredibile, da non farsi scappare.