Nuovo slittamento per i concerti di Salmo negli stadi, questa volta definitivo per il 2022. Il rapper sardo aveva già programmato le date nel 2020, ma l’insorgere della pandemia aveva costretto ad annullare gli appuntamenti. In un primo tentativo i concerti erano stati spostati al 2021, ma il persistere dell’emergenza sanitaria ha costretto lo slittamento all’anno venturo.

Fino ad aprile le nuove date non erano ancora note. Nell’ultima ora la voce di 90min ha annunciato le date di recupero dei concerti che lo vedranno negli stadi nel 2022. Salmo si esibirà allo Stadio Comunale di Bibione (VE) il 3 luglio 2022 e allo Stadio San Siro di Milano il 6 luglio 2022. I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi.

L’ultimo album in studio di Salmo è Playlist (2018), ma negli anni il rapper non è mai stato fermo. La sua ultima collaborazione lo vede al fianco di Blanco nel singolo La Canzone Nostra dall’album Obe di Mace. Ancora, ha collaborato nel singolo Sballo Shallo di Vegas Jones.

Nell’ottobre 2020 ha partecipato al mixtape Bloody Vinyl 3 di DJ Slait, Low Kidd, Tha Supreme e Young Miles nella canzone Machete Satellites. A proposito di Machete, del resto, nell’estate 2019 ha dettato legge con il Machete Mixtape 4, una vera e propria opera antologica con i migliori nomi della scena rap italiana.

A proposito di rap, Salmo è uno dei più importanti punti di riferimento della scena italiana. Per questo nel gennaio 2021 ha lanciato un’invettiva contro i rapper emergenti “colpevoli”, secondo la sua opinione, di lavorare troppo sull’aspetto esterno che sul contenuto dei loro brani. “Passate tutto il tempo a cercare di essere criminali credibili“, ha tuonato Salmo per accusare gli emergenti di scadere troppo spesso nell’emulazione del modello americano, perdendo l’attenzione sui contenuti da scrivere.

Per questo il rap italiano non è riconosciuto all’estero, secondo Salmo: “Ci manca un’identità”. Nel frattempo il rapper sardo è pronto a tornare sul palco, con la conferma dei concerti di Salmo negli stadi per il 2022.