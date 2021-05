Annalisa duetta con Federico Rossi in una nuova versione di Movimento Lento, un estratto dall’edizione deluxe di Nuda, Nuda10, pubblicata nel marzo 2021 per includere anche il brano sanremese Dieci e altri inediti.

Annalisa duetta con Federico Rossi, e non è la prima volta. La stella di Amici aveva già partecipato al singolo Tutto Per Una Ragione di Benji e Fede. A questo giro i due artisti si incontra nuovamente per duettare ancora.

Movimento Lento sarà disponibile da domani, venerdì 28 maggio, su tutte le piattaforme di streaming musicale. Il brano ha un arrangiamento reggaeton e anticipa il mood dell’estate, con un testo che parla di spensieratezza e libertà. Con Nuda10 Annalisa ha tolto un ulteriore strato alla sua superficie, mostrandosi nuda – appunto – nella copertina rispetto all’artwork dell’album Nuda.

Con questa scelta la cantante ha dimostrato che se nell’edizione precedente aveva messo a nudo la sua anima, in questa versione si è liberata dai beni materiali mostrandosi esattamente com’è.

Il 2021 di Annalisa è ricco di novità. Oltre a Nuda10 e all’esperienza sanremese, infatti, ha cantato l’Inno Nazionale in occasione della finale di Coppia Italia che ha visto scendere in campo l’Atalanta contro la Juventus. Ancora, l’artista di Savona chiuderà il 2021 con un tour che partirà dal Fabrique di Milano il 6 dicembre 2021. Le date, per il momento, si fermano a Modugno (Bari) il 19 dicembre ma non si escludono nuovi appuntamenti.

Il 2021, del resto, si registra già come l’anno delle grandi riaperture dei concerti. Molti artisti, infatti, potranno riabbracciare il loro pubblico già dall’estate e salutare per sempre la paura per la pandemia che in un anno ha messo in ginocchio il mondo dello spettacolo.

Di seguito il testo di Movimento Lento, il singolo in cui Annalisa duetta con Federico Rossi.

[Strofa 1]

La notte taglia a metà

L’anima della città

Tu che ne hai piene le palpebre

Di parolacce romantiche

Suona una radio che fa ah

“Na na na na na na ah”

Lo scrivo sopra la polvere

Succederà, fermati qua

[Pre-Ritornello]

Vista dalla finestra, ehi, tu

La luna sembra un’altra abat-jour

Là fuori è benzina, la luce cammina

È mattina, sì, però

[Ritornello]

Ancora un movimento lento

Poi chiami un taxi

Da queste parti facciamo presto a fare tardi

Ancora un movimento lento

L’estate in una goccia sola

Tra la pioggia che ci sfiora

Il cielo rosso Coca-Cola

[Post-Ritornello]

Eh eh eh eh

Fino a domani

Oh oh oh oh

Fino a domani

Eh eh eh eh

Fino a domani

Oh oh oh oh

[Strofa 2]

Vestito corto, calle maravilla

Poche parole parli la mia lingua

È caldo torrido su, sulla schiena

È l’alba e i postumi di ieri sera

Vicoli di Andalusia

Pensieri senza poesia

Lasciati sopra le macchine

Dove si va?

Sempre qua

[Pre-Ritornello]

Vista dalla finestra, ehi, tu

La luna sembra un’altra abat-jour

Là fuori è benzina, la luce cammina

È mattina, sì, però

[Ritornello]

Ancora un movimento lento

Poi chiami un taxi

Da queste parti facciamo presto a fare tardi

Ancora un movimento lento

L’estate in una goccia sola

Tra la pioggia che ci sfiora

Il cielo rosso Coca-Cola

[Post-Ritornello]

Eh eh eh eh

Fino a domani

Oh oh oh oh

Fino a domani

Eh eh eh eh

Fino a domani

Oh oh oh oh

[Bridge]

E sei nella mia mente come un serpente che si attorciglia

Gente tra la gente, attimo fuggente, battito di ciglia

Una scena di Almodovar

Sì, magari ti chiamo, magari

Pelle sulla pelle, un sorso di veleno che se ne va

Che se ne va

[Ritornello]

Ancora un movimento lento

Poi chiami un taxi

Da queste parti facciamo presto a fare tardi

Ancora un movimento lento

L’estate in una goccia sola

Tra la pioggia che ci sfiora

Il cielo rosso Coca-Cola

[Post-Ritornello]

Eh eh eh eh

Fino a domani

Oh oh oh oh

Fino a domani

Eh eh eh eh

Fino a domani