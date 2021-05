Raoul Bova nuovo Don Matteo? Non è un pesce d’aprile in forte ritardo, ma è quanto emerge da Blogo, che svela in anteprima la notizia. Il clamoroso colpo di scena dovrebbe avvenire nella tredicesima stagione di una delle fiction più amate, le cui riprese stanno per partire.

Secondo l’indiscrezione, Terence Hill lascerà il ruolo di protagonista e a sostituirlo ci sarà Raoul Bova, reduce dal successo di Buongiorno mamma! su Canale 5. Un cambio che non toccherà lo stile della fiction Rai, in onda dal 2000 sulla rete ammiraglia: il titolo, infatti, dovrebbe restare lo stesso, ossia Don Matteo.

Quando avverrà la sostituzione? Lo storico parroco di Spoleto lascerà la città in sella alla sua immancabile bicicletta? Stando a Blogo, il passaggio di testimone avverrà nella quarta puntata di Don Matteo 13. C’è da dire, però, che l’indiscrezione non è stata ancora ufficializzata da Lux Vide, la casa di produzione della fiction, né da Hill stesso o da qualche altro membro del cast.

L’arrivo di Raoul Bova non è l’unica novità. Come vi avevamo svelato, Flavio Insinna tornerà a vestire i panni del capitano Anceschi, ma senza la sua Laura, la donna che aveva sposato nella quinta stagione. L’attrice che la interpreta, Milena Miconi, ha scoperto “a tradimento” di essere stata fatta fuori, senza neanche una spiegazione.

DiPiù Tv svela in anteprima che Laura Anceschi morirà tragicamente (e in modo misterioso) prima dell’inizio di Don Matteo 13. Il Capitano quindi tornerà a Spoleto portando con sé un grande lutto. Un tragico epilogo che di certo gli spettatori non si aspettavano, come si legge tra le righe della dura reazione della Miconi. Anceschi resterà vedovo, esattamente come accaduto al Maresciallo Cecchini e al Capitano Tommasi, quest’ultimo tornato guest star in un episodio della dodicesima stagione.

Don Matteo 13 andrà in onda nei primi mesi del 2022 su Rai1.