Grande offerta quest’oggi su Amazon per le Huawei FreeBuds 3, auricolari bluetooth di grande appeal che non hanno di certo nulla da invidiare alla concorrenza. Gli auricolari wireless da qualche anno sono diventati indispensabili nel campo degli accessori tecnologici e per molti è importante riuscire a trovare il giusto rapporto qualità-prezzo.

Il nuovo prezzo Amazon per Huawei FreeBuds 3

Una parentesi commerciale sul prodotto, dunque, dopo quella relativa ad alcuni consigli da parte nostra. Questi Huawei FreeBuds 3 possono tranquillamente soddisfare tutte queste richieste, anche perché nelle ultime ore si ritrovano ad un prezzo davvero molto conveniente su Amazon. Il prezzo di questi auricolari bluetooth è di 109,90 euro, cifra che inizialmente era di 179 euro, ma grazie ad uno sconto del 39%, ecco che si può puntare su un risparmio di 69,10 euro.

HUAWEI Freebuds 3 Auricolare, Bluetooth, Bianco Chipset: il chipset Kirin A1, l'antenna ad alte prestazioni e...

Latenza ultra bassa: HUAWEI FreeBuds 3 comprendono un sistema di...

Questo accessorio di stampo Huawei è quindi in super offerta su Amazon ed appartiene anche al servizio Prime, ciò vi permetterà di averlo tra le mani nel giro di pochissimi giorni e senza affrontare le spese di spedizione. Chi non è abbonato a Prime può sempre scegliere di puntare sulla prova gratuita di 30 giorni e ritrovarsi con i vantaggi sopra citati. Vediamo più nel dettaglio quali sono le caratteristiche di rilievo di questi Huawei FreeBuds 3.

In primis sono dotate del chipset Kirin A1, con antenna ad alte prestazioni e l’encoder ottimizzato garantiscono una connessione bluetooth rapida e senza alcun tipo di interferenze. Si ritrovano con un sistema di trasmissione sincrona a doppio canale per ridurre la latenza, per un audio immersivo e sincronizzato mentre si gioca o si guardano dei video. Come altri auricolari di ultima generazione, anche questi Huawei FreeBuds 3 puntano su un ottimo sistema di cancellazione intelligente del rumore che vi permetterà di immergervi totalmente nell’ascolto di un brano o di una conversazione.

Infine non può essere trascurata la ricarica intelligente, si può infatti semplicemente appoggiare la custodia su un tappetino di ricarica wireless per una ricarica senza fili veloce o utilizzare lo smartphone Huawei per la ricarica inversa. Sta a voi decidere se approfittare o meno di quest’offerta per Huawei FreeBuds 3.