Oggi 26 maggio è stato ufficializzato il prezzo del Dyson V15 Detect in Italia. Il suo lancio, in effetti, era atteso proprio in questi giorni e ora è possibile preordinarlo presso il sito Dyson appunto. La domanda che molti cultori degli aspirapolveri senza filo si fanno è la seguente: vale davvero la pena acquistarlo se paragonato al predecessore Dyson V11 Absolute Extra?

Il prezzo del nuovo Dyson V15 Detect

Chi ha avuto a a che fare con il brand Dyson sa bene che le sue soluzioni sono tutt’altro che economiche. Non fa eccezione neanche il nuovo dispositivo lanciato in questo maggio 2021. Per acquistare il Dyson V15 serviranno 699 euro. Il predecessore V11 Absolute Extra ora costa non più di 549 euro, per una differenza totale di 150 euro.

I punti di forza del nuovo arrivato

La caratteristica principale che differenzia di certo il nuovo Dyson V15 dai modelli precedenti è la presenza di una spazzola con diodo laser verde che mette in evidenza anche il più piccolo dei granellini di polvere sulle superfici. La potenza di aspirazione resta invece la stessa del modello precedente, ossia 240 AW, come anche il peso di circa 3 chilogrammi. La batteria garantisce gli stessi 60 minuti di autonomia (in modalità ECO) del dispositivo già in commercio ma il ritrovato del 2021 ha in dotazione in confezione una seconda batteria appunto che raddoppia il tempo a disposizione per le pulizie. Per finire, non ci sono differenze nella capienza del contenitore per le polveri ossia 0,76 litri.

Volendo individuare altri due punti di forza del Dyson V15 rispetto al diretto predecessore, va considerata una speciale tecnologia anti-groviglio per i capelli e i peli degli amici a quattro zampe. In conclusione, uno speciale sensore monitora costantemente il numero e la tipologia di particelle catturate dall’aspirapolvere. Il display del prodotto indicherà esattamente la loro grandezza e le classificherà. Insomma, i plus fin qui elencati potrebbero far valere i 150 euro di differenza, almeno per i patiti della pulizia estrema o per i soggetti allergici, particolarmente attenti ad ogni dettaglio per questioni di salute. Tutti gli altri potranno accontentarsi del modello più datato che magari potrebbe essere presto protagonista di qualche promozione.