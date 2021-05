Non serve per forza portarsi dietro il proprio iPhone se si ha a disposizione un Apple Watch, sempre più stand-alone rispetto al dispositivo principale. La notizia del giorno riguarda l’introduzione, da parte di Tidal, di ascoltare la musica in streaming, controllandone naturalmente la riproduzione, direttamente dall’orologio intelligente, senza per questo essere costretti ad avere un iPhone accanto. Vi ricordiamo che l’app di Tidal può essere scaricata dall’App Store su watchOS, potendo così accedere a tracce musicali, album, playlist ed altri contenuti di cui avete effettuato il download, da poter riprodurre anche offline, ovvero senza l’ausilio di una connessione Internet.

Tidal è stato lanciato nel 2014, ed offre attualmente la riproduzione di più di 70 milioni di brani musicali. Il servizio si contraddistingue per l’audio ad alta fedeltà, che Apple Music proporrà ai propri clienti gratuitamente dal prossimo giugno (nel paragrafo successivo troverete un’informazione che potrebbe interessarvi). Le opzioni di abbonamento riservate da Tidal agli utenti sono due, di cui la Premium, dal costo mensile di 9,99 euro, e quella HiFi a 19,99 euro, che offre la riproduzione delle canzoni senza compressione. Avete Apple Watch e volete provare l’ebrezza di riprodurre in streaming i vostri brani preferiti, anche offline, senza essere costretti a portarvi dietro l’iPhone? Sappiate che, per i nuovi clienti, è possibile provare Tidal senza costi aggiuntivi per 30 giorni, per poi eventualmente decidere di restare abbonati e pagare il canone mensile di 9,99 o 19,99 euro, a seconda che decidiate di attivare il piano Premium o HiFi.

Per rispondere ad Apple Music, Tidal ha da poco lanciato anche un’iniziativa promozionale che consente di provare per 2 mesi, a 2 euro, il piano HiFi, come vi abbiamo riferito in questo nostro articolo dedicato. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.