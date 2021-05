Arrivano importanti segnali questa mattina, per quanto riguarda gli utenti che sono ancora in possesso di un Honor 9. La questione verte su un ulteriore aggiornamento per lo smartphone non certo di ultimo grido per il produttore asiatico, a testimonianza del fatto che qualcosa stia effettivamente cambiando con le politiche interne. Del resto, se pensiamo che il nostro ultimo report sul tema risalga a poco meno di un anno fa, si può intuire facilmente per quale ragione sia importante concentrarsi sull’argomento.

Primi dettagli trapelati sul nuovo aggiornamento per Honor 9

Quali sono le notizie emerse fino a questo momento a proposito del nuovo aggiornamento per Honor 9? Secondo i dettagli riportati da Huawei Update, ad oggi sappiamo che il pacchetto software porti con sé la patch di sicurezza di marzo 2021, al punto da venire distribuita con la versione software 9.1.0.231. Il tutto, con un peso complessivo pari a 636 MB. Insomma un firmware consistente, anche se ad oggi non abbiamo ancora la certezza che contenga funzioni o migliorie extra rispetto a quelle standard.

Dando uno sguardo al changelog, al momento sappiamo che l’aggiornamento messo a disposizione dei possessori di un Honor 9 contenga la risoluzione ad una vulnerabilità grave, mentre altre tredici pare abbiano priorità elevata. Infine, 131 sono di livello medio. Solo con il trascorrere delle settimane capiremo se l’upgrade abbia o meno altro al suo interno, come sperano tutti coloro che da giugno 2020 non toccano con mano ulteriori patch con il proprio device.

Restiamo in attesa delle prime segnalazioni in Italia, dunque, per capire a cosa andremo incontro con il nuovo aggiornamento pensato per Honor 9, se non altro perché si tratta di uno smartphone che è ancora discretamente popolare qui in Italia. Restate sintonizzati sulle nostre pagine per saperne di più.