Dopo l’annullamento dovuto al persistere dell’emergenza sanitaria ripartono i concerti dei Negrita. La band di Pau ha annunciato nell’ultima ora La Teatrale Summer Tour, una serie di date per intrattenere il pubblico a partire dalla stagione entrante.

Le date dei concerti dei Negrita per il 2021

La band di In Ogni Atomo ha annunciato con entusiasmo il ritorno sul palco.

La ripartenza dei concerti è uno dei segni positivi di quest’anno, dopo un 2020 fatto di rinunce e slittamenti a causa della pandemia del Covid-19 che ha messo in ginocchio specialmente gli operatori dello spettacolo. Oggi le cose stanno finalmente cambiando grazie all’allentamento delle restrizioni governativi in termini di assembramenti ed eventi pubblici ma, soprattutto, grazie alla campagna di vaccinazione di massa che piano piano si sta estendendo a tutte le categorie e a tutte le fasce d’età.

Ecco le date dei concerti dei Negrita per La Teatrale Summer Tour:

27/06/21 SALINA (ME), Eolie Music Fest (Acoustic Trio Special Show)

17/07/21 BRESCIA, Arena Campo Marte

18/07/21 TODI (PG), Piazza Del Popolo

20/07/21 COLLEGNO (TO), Flowers Festival

22/07/21 MILANO, Castello Sforzesco – Estate Sforzesca

23/07/21 VILLAFRANCA (VR), Castello Scaligero

24/07/21 PORDENONE, Pordenone Blues Festival

28/07/21 ROMA, Villa Ada

29/07/21 PADOVA, Parco Della Musica

06/08/21 BELLARIA – IGEA MARINA (RN), Beky Bay

11/08/21 FORTE DEI MARMI (LU), Villa Bertelli

22/08/21 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT), Piazza S.Bartolomeo

I biglietti sono già disponibili presso i circuiti TicketOne.

Il messaggio dei Negrita per i fan

La band di In Ogni Atomo ha annunciato il tour con entusiasmo attraverso queste parole pubblicate sui social:

“Finalmente ci siamo: bentornati a noi, ma soprattutto a Voi! Chi credeva che un concerto senza pubblico fosse realizzabile ha compreso che i fan hanno lo stesso peso specifico delle band: chi saremmo senza di voi? A un certo punto avevamo smesso di crederci, pensando a un futuro simile alla copertina di Radio Zombie. Invece, abbiamo accumulato così tanta energia da spazzarvi via al primo accordo! Proprio per questo, non volevamo solo ripartire da dove avevamo lasciato ma abbiamo messo in piedi un tour vero e proprio: quello della rinascita! Che la fiesta possa ricominciare!”.

L’ultimo album in studio dei Negrita è Desert Yacht Club (2019), decima prova discografica della band toscana. Ancora, nel 2019 i Negrita hanno pubblicato la raccolta I Ragazzi Stanno Bene (1994-2019) contenente i 3 inediti Andalusìa, Adesso Basta e il brano sanremese I Ragazzi Stanno Bene.

Recentemente i Negrita hanno festeggiato i 20 anni di Reset (1999), il disco più rappresentativo della band toscana grazie a singoli di successo come Mama Maè, In Ogni Atomo e Hollywood. Per l’occasione l’album è stato rilanciato con un cofanetto speciale.

I concerti dei Negrita saranno una rinascita, un passo verso il progressivo ritorno alla normalità e un allontanamento dalla paura per il nemico invisibile che da più di un anno sta tenendo sotto scacco l’intera popolazione mondiale.