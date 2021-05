Ormai molti utenti fanno sempre più uso di Google Maps, scelta preferita per tutti coloro che cercano una navigazione diretta sui loro smartphone ed in auto utilizzando dispositivi come Android Auto e CarPlay. Un’ottima soluzione di riferimento e conveniente, soprattutto per quelle persone che non hanno mai voluto acquistare un navigatore satellitare costoso. Questo, ovviamente, non nasconde la possibilità che si verifichino ancora oggi problemi occasionali, rendendo qualche volta l’esperienza utente abbastanza difficile. Di recente, infatti, il connubio tra i sistemi Google Maps e Android Auto ha causato un problema comune a diversi conducenti, i quali non sono più riusciti a visualizzare il percorso impostato e quindi a raggiungere la meta di destinazione.

Google Maps si avvia e funziona correttamente, ma, dopo aver impostato il percorso, l’app non riesce più a visualizzarlo in modo esatto sulla mappa, dunque gli utenti sono costretti ad attenersi esclusivamente alle istruzioni audio per capire in che direzione devono proseguire. Questa problematica vige su entrambe le versioni di Android Auto, ovvero sia sugli smartphone che a bordo dei veicoli, e le persone dichiarano che tale disturbo si presenta in modo occasionale e senza alcun motivo. Il problema è stato, ad ogni modo, segnalato all’interno del forum di assistenza, e di recente il team di Android Auto ha fatto sapere che è in fase di risoluzione con gli ultimi aggiornamenti.

In una nota relativa al thread del problema, si evince che, grazie ai feedback ed alle segnalazioni, il problema è stato risolto. Il consiglio, dato da uno specialista della community di Google, è quello di aggiornare sia l’app di Google Maps che quella di Android Auto all’ultima versione disponibile, facendo poi sapere loro se il problema dovesse persistere. Dunque, se anche voi avete riscontrato questo tipo di bug, il consiglio è di scaricare ed installare le ultime app Google Maps e Android Auto, così da essere sicuri che l’app di navigazione funzioni correttamente.