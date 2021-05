Il Commissario Montalbano raddoppia questa settimana: dopo la replica di ieri, la fiction Rai torna in onda anche stasera, mercoledì 26 maggio. Quando si tratta di vincere la prima serata, la rete ammiraglia non ha dubbi e schiera il suo cavallo di battaglia. Infatti, anche in replica, il Montalbano interpretato da Luca Zingaretti conquista ascolti record.

L’episodio in onda stasera potrebbe essere l’ultimo di questa stagione televisiva. Infatti, al momento non si segnalano altri appuntamenti con la fiction nel palinsesto di Rai1.

Si intitola L’età del dubbio, l’appuntamento di mercoledì 26 maggio. L’episodio è stato trasmesso per la prima volta il 4 aprile del 2011 e raccolse davanti al piccolo schermo quasi 9 milioni e 300 mila telespettatori.

In questo emozionante episodio, tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, Montalbano ha diversi pensieri. Nei suoi sogni emergono i problemi che lo tormenteranno nei successivi episodi: l’idea della morte e la sua relazione con Livia. In questa sequenza onirica, il Commissario si trova ad indagare sulla sua stessa morte, mentre c’è chi approfitta del lutto per rifarsi una vita: proprio lei, l’amata fidanzata, che vede la sua occasione per fuggire da una relazione da cui non trovava via d’uscita. Salvo si sveglia dal suo incubo – forse il termine esatto è incubo – e torna alla realtà. Montalbano soccorre una ragazza che ha problemi con l’auto e che deve andare al porto turistico di Vigàta dove ha un appuntamento con la zia.

Quando finalmente arriva lo yacht della donna — in ritardo, perché l’equipaggio ha trovato un cadavere in mare – la ragazza sparisce. Intanto il dottor Pasquano scopre che l’uomo ritrovato cadavere in realtà è stato avvelenato. In questa complicata indagine, il Commissario viene affiancato dal tenente della Capitaneria di Porto, una bellissima trentenne di nome Laura che gli fa perdere la testa. Salvo così si scoprirà inaspettatamente innamorato – e ricambiato – come un qualunque adolescente che ha il suo classico colpo di fulmine.

In questo episodio, Luca Zingaretti è affiancato da Cesare Bocci (Mimì Augello), Peppino Mazzotta (Fazio) e Angelo Russo (Catarella). Gli altri interpreti sono: Isabella Ragonese nei panni del tenente Laura Belladonna; Ana Caterina Morariu interpreta Roberta Rollo/Vanna Di Giulio; Caterina Vertova è Livia Giovannini; Paolo Gasparini nel ruolo di Mario Di Giulio; e Pino Torcasio nei panni del sig. Scimè.

L’appuntamento con Il Commissario Montalbano e l’episodio La luna di carta è per stasera alle 21:25.