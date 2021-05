In ultima battuta la vigilanza Rai respinge Fedez. Quanto accaduto durante il Primo Maggio tra il rapper e i vertici di viale Mazzini non ha fine. Solamente ieri, per esempio, Federico Lucia è stato querelato per diffamazione per le affermazioni fatte in occasione del Concertone. Fedez aveva detto di sperare che la vigilanza volesse riceverlo per soddisfare un contraddittorio, ma nelle ultime ore è emerso che la sua richiesta è stata respinta.

La vigilanza Rai respinge Fedez e nega l’audizione considerandola “impropria e inopportuna”. Questo è quanto deciso all’unanimità accogliendo la valutazione del presidente Alberto Barachini. Il rapper è stato invitato a inviare una memoria su quanto accaduto durante il concerto del Primo Maggio.

Ricordiamo, inoltre, che nella giornata di lunedì il segretario della commissione bicamerale, Massimiliano Capitanio della Lega, aveva annunciato la querela ma aveva anche riportato che la vigilanza Rai era disponibile a incontrare Fedez. Oggi si scopre che l’audizione non avrà luogo e con questo la Rai respinge Fedez e la sua richiesta di essere ascoltato.

La replica di Fedez

Fedez, ovviamente, non mantiene il silenzio e attraverso i social ha commentato il rifiuto della vigilanza Rai con una serie di post. Nel primo riporta le parole di Massimiliano Capitanio e scrive: “Non credo ci sia nulla da aggiungere” per poi citare una delle frasi che abbiamo ascoltato dalla telefonata incriminata: “Adeguarsi ad un sistema, cit”.

In ultima battuta Fedez, attraverso le stories su Instagram, aggiunge l’emoji del pagliaccio alla scritta: “Paura eh? Questi erano quelli del ‘serve un contraddittorio'”. Per il momento il rapper e imprenditore ha ricevuto la solidarietà di Matteo Orfini, ex leader del Partito Democratico, che sostiene che il rifiuto della Rai di ricevere Fedez in audizione dimostrerebbe che il rapper aveva ragione. Fedez ha ritwittato le parole di Orfini.

Paura eh?

Quelli del “serve il contraddittorio” https://t.co/lFn6XdUdaB — Fedez (@Fedez) May 25, 2021

Il leghista che ha annunciato la querela della Rai nei miei confronti ieri diceva questo. Oggi hanno cambiato idea e non vogliono più farmi parlare in commissione di vigilanza Rai. Ne prendo atto, non credo ci sia nulla da aggiungere.

“Adeguarsi ad un sistema” CIT. pic.twitter.com/vCuPOR6HSK — Fedez (@Fedez) May 25, 2021