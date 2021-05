Jurassic World Nuove Avventure 4 ci sarà? La terza stagione della serie animata Netflix, collegata al franchise di Jurassic World, è arrivata sulla piattaforma il 21 maggio con dieci nuovi episodi che hanno continuato le vicende del gruppo di giovani campeggiatori, rimasti bloccati tra i dinosauri di Isla Nublar.

Il nuovo arco narrativo ha visto Darius, Brooklyn, Sammy, Kenji, Ben e Yaz in fuga dall’isola, mentre dovevano guardarsi le spalle da una minaccia ben più grande. Due dinosauri ibridi che hanno seminando il panico. Il finale semi-aperto ha posto finalmente un punto – per ora – alle avventure dei giovani campeggiatori: il gruppo infatti è riuscito a lasciare l’isola, salpando su uno yatch lasciato incustodito dalla coppia di cacciatori morti nella seconda stagione. Tutto sembra filare liscio, fino a quando, nei momenti finali, si scopre che i ragazzi non sono soli: su quell’imbarcazione potrebbe esserci un dinosauro ostile.

“Se questo è l’ultimo episodio, vogliamo che sembri una conclusione appropriata”, ha recentemente spiegato a ComicBook.com il produttore esecutivo Scott Kreamer. “Ma il fatto che siano fuori dall’isola su una barca e con loro c’è qualcos’altro, in un certo senso lascia la porta aperta. Ci sono così tante [domande]. Stanno tornando a casa? Sono diretti a Isla Sorna? Vanno completamente su un’altra isola? Ce la faranno? Non lo so. Dovremo vedere. Ma se fai ventisei episodi in cui dei ragazzi scappano dai dinosauri, e ad una certa punto, devi lasciare l’isola e vedere cosa succede dopo”.

Jurassic World Nuove Avventure 4 non è stato ancora confermato da Netflix, ma la produzione ha volutamente lasciato un finale semi-aperto che concludesse, in qualche modo, le vicende dei protagonisti su Isla Nublar. Qualora ci fosse una quarta stagione, la storia potrebbe essere ambientata parallelamente a quanto accade nel film Jurassic World: Il Regno Distrutto, che vede i dinosauri catturati e portati sulla terraferma per un commercio illegale e per essere usati come armi di distruzione. Del resto, gli ultimi episodi della terza stagione hanno mostrato proprio la scena iniziale della pellicola del 2018.