Il finale di This is Us 5 è andato in scena proprio qualche ora fa negli Usa stravolgendo i fan ma anche gli stessi protagonisti e, in particolare, Chrissy Metz che finalmente ha potuto dire la sua sul futuro di Kate e Toby. L’episodio numero 16 dal titolo The Adirondacks ha chiuso i conti con questa stagione della pandemia (proprio per questa è più corta del solito) e si prepara per il gran finale che, però, potrebbe lasciare con l’amaro in bocca i fan di Kate e Toby.

ATTENZIONE SPOILER!

Come vi abbiamo già annunciato nei giorni scorsi, è arrivata la conferma che la sesta stagione sarà l’ultima e questo significa che quello che è successo nel finale di This Is Us 5 è destinato a cambiare le carte in tavola nei nuovi episodi. Qualche ora fa, nell’ultimo episodio della stagione, abbiamo visto Kate finalmente felice con il suo lavoro di assistente in una scuola di musica e Toby frustrato per la sua condizione di disoccupato e padre casalingo fino a che non arriva la svolta (e il dramma).

Ecco il promo del finale:

Senza consultare Kate, Toby ha perseguito un lavoro che gli avrebbe richiesto di volare a San Francisco tre giorni alla settimana e quando anche Kate lo ha scoperto la reazione non è quella che ci aspettavamo. Lei non vuole rinunciare al suo lavoro e anche se Toby si è offerto di rinunciare al suo, lei ha voluto credere che una relazione a distanza sia davvero possibile.

A quanto pare le cose non andranno proprio così e il finale di This is Us 5 lo rivela proprio negli ultimi minuti quando vediamo Kevin alle prese con quelli che sembravano i suoi voti nuziali per Madison ma in realtà era un flashforward che mostrava Kate all’altare tra cinque anni ma non al fianco di Toby bensì di Phillip (Chris Geere), il suo capo insegnante di musica britannico.

A chiudere il cerchio, per ora, ci ha pensato proprio Chrissy Metz spiegando che ‘tra i due ci sono cose non dette’ e che sarà forse questa la cosa che farà esplodere la coppia, adesso dobbiamo attendere la sesta stagione per capire come.