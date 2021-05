Già in rotazione il promo di Gran Hotel su Canale5, al via dal 9 giugno in prima visione tv. Questo period drama spagnolo risale al 2011 ma è ancora inedito in Italia: l’ammiraglia Mediaset ha deciso di trasmetterlo in prima serata ogni mercoledì nel palinsesto estivo.

Grande successo di pubblico in Spagna su Antena3 (oltre il 18% in media per la sua prima stagione), Gran Hotel ha conquistato anche la critica ricevendo il premio del sindacato degli scrittori di ALMA come la migliore serie spagnola pubblicata tra il 2011 e il 2012. Composta da 9 episodi nella prima stagione, Gran Hotel è prodotta da Bambú Producciones, responsabile della fortunata serie di Netflix Le Ragazze del Centralino, terminata lo scorso anno dopo cinque stagioni.

La storia di Gran Hotel è un mix di melodramma e mistero nella Spagna dell’inizio del XX secolo, un tentativo di modernizzare il period drama con una grande attenzione all’impatto visivo. A partire dalla sua cornice, il monumentale e storico Palacio de la Magdalena de Santander, che per la prima volta con questa serie ha aperto le sue porte a un set televisivo, oltre ad altre località della comunità cantabrica.

La trama di Gran Hotel è ambientata nella Spagna di inizio Novecento. Il giovane Julio (Yon González), nel 1905, arriva al Gran Hotel, un luogo idilliaco e rurale in cui indagherà sulla scomparsa della sorella, fingendosi un cameriere. Quello che non sa è che incontrerà il suo grande amore, Alicia (Amaia Salamanca): la bellissima figlia del proprietario dell’hotel, nonché promessa sposa al direttore dell’albergo, sarà l’unica ad aiutarlo nella sua indagine. Tra i due giovani, appartenenti a classi sociali diverse e apparentemente incompatibili tra loro, nascerà un amore impossibile ma anche travolgente, che finirà per intrecciarsi con tutti i misteri, i segreti e le bugieche si nascondono tra le mura del Grand Hotel e dietro i personaggi che lo popolano.

Nel cast di Gran Hotel guidato da Amaia Salamanca, Yon González (tra i protagonisti de Le Ragazze del Centralino) e Adriana Ozores, figurano anche Eloy Azorín, Fele Martínez, il Berlino de La Casa di Carta Pedro Alonso, Manuel de Bla, Pep Antón Muñoz, Luz Valdenebro e molti altri, oltre al premio Goya Concha Velasco (la temibile donna Carmen de Le Ragazze del Centralino).