Ermal Meta a Taormina per un concerto speciale al Teatro Antico in programma per il 5 settembre. Un live imperdibile in una delle location più affascinanti della penisola: Ermal Meta annuncia il suo ritorno alla dimensione live e lo fa con la comunicazione di un concerto speciale al Teatro Antico di Taormina in programma per il mese di settembre.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.

Il concerto di Ermal Meta a Taormina precede le date del tour nei palasport, rimandate al 2022 a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria. Ermal Meta si esibirà nei palazzetti con il tour Tribù Urbana Live a marzo 2022. Sono già stati riprogrammati tutti gli appuntamenti ad eccezione del concerto previsto il 2 dicembre al PalaInvent di Jesolo la cui nuova data verrà annunciata entro il 30 giugno.

I biglietti già acquistati per il tour nei palasport restano validi e consentiranno ai fa di accedere ai rispettivi nuovi appuntamenti. Quelli per il concerto di Ermal Meta a Taormina (Teatro Antico) saranno disponibili in prevendita da oggi, mercoledì 26 maggio, alle ore 16.00 su TicketOne.

Il 2021 di Ermal Meta ha avuto inizio sul palco del Festival di Sanremo. L’artista ha portato in gara la canzone Un Milione Di Cose Da Dirti con la quale si è classificato al terzo posto, alle spalle di Maneskin e Francesca Michielin/Fedez.

È attualmente in radio il nuovo singolo, Uno, estratto dall’album di inediti Tribù Urbana.

Le date nei palasport

14 marzo 2022 – MEDIOLANUM FORUM di MILANO (recupero del 5 marzo e del 13 dicembre 2021)

18 marzo 2022 – MANDELA FORUM di FIRENZE (recupero del 16 marzo e del 7 dicembre 2021)

19 marzo 2022 – PALA ALPITOUR di TORINO (recupero del 13 marzo e del 4 dicembre 2021)

21 marzo 2022 – UNIPOL ARENA di BOLOGNA (recupero del 22 marzo e dell’11 dicembre 2021)

23 marzo 2022 – PALAZZO DELLO SPORT di ROMA (recupero del 20 marzo e del 17 dicembre 2021)

26 marzo 2022 – PALA FLORIO di BARI (recupero dell’8 marzo e del 20 dicembre 2021)