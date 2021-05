Deddy a Roma nel 2021: si aggiunge un concerto nella capitale per il cantante di Amici di Maria De Filippi. Dopo i due sold out consecutivi a Milano per i concerti attesi per sabato 18 e domenica 19 dicembre, Deddy annuncia un terzo appuntamento a Roma atteso per venerdì 10 dicembre.

La nuova data è quella che si terrà al Sin Studio e precede in ordine di tempo i due live milanesi attesi ai Magazzini Generali e già sold out.

I biglietti per il concerto di Deddy a Roma nel 2021 sono disponibili in prevendita online su TicketOne e arriveranno nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 17.00 di sabato 29 maggio.

Per Deddy si tratta dei primi concerti dal vivo dopo la partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi che ha visto trionfare la ballerina Giulia e nella categoria del canto Sangiovanni. Deddy, tra i concorrenti più amati dell’ultima edizione, ha raggiunto la puntata finale del serale ma non la finalissima a due che ha visto in sfida Sangiovanni e Giulia.

Terminata l’esperienza televisiva ad Amici di Maria De Filippi, Deddy presenterà dal vivo i brani contenuti nel suo primo EP e quelli che ha presentato nel corso del programma. Intanto il suo singolo 0 Passi è stato certificato Oro con oltre 12 milioni di ascolti in streaming su Spotify e presenza fissa nella Top10 della classifica ufficiale FIMI/Gfk dei singoli più venduti e della Top50 Spotify.

L’EP Il Cielo Contromano ha debuttato sul podio della classifica ufficiale FIMI/Gfk degli album più venduti alla posizione n.2, con la title track che vanta oltre 14 milioni di stream.

Di seguito i primi tre concerti di Deddy in programma per il 2021 tra Roma e Milano:

Venerdì 10 Dicembre 2021 | ROMA @ Sin Studio NUOVA DATA

Sabato 18 Dicembre 2021 | MILANO @ Magazzini Generali SOLD OUT

Domenica 19 Dicembre 2021 | MILANO @ Magazzini Generali SOLD OUT