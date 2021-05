Comprare sul sito di Unieuro pagando con PayPal conviene, dal momento che è previsto un codice sconto di 5 euro, di cui usufruire entro il 6 giugno, da poter sfruttare su molti dei prodotti del catalogo online. Precisiamo che l’iniziativa promozionale si rivolge agli utenti PayPal che hanno un conto aperto di nazionalità italiana, ed a fronte di un acquisto del valore pari o superiore a 99 euro, con consegna a casa (l’offerta non sarà valida per quanto riguarda gli articoli con ritiro in negozio).

Il codice sconto in questione è ‘PAYPALUNI10‘, che potrete inserire per comprare i prodotti del sito di Unieuro, fatta eccezione per i preordini o quelli già facenti parte di promozioni speciali. Tenete presente che la proposta è valida sia sul sito che da applicazione, dal 24 maggio al 6 giugno, a patto di avere un conto PayPal di nazionalità italiana e di essere residenti nel nostro Paese, a fronte di un acquisto di almeno 99 euro e con consegna a domicilio. Riceverete lo sconto di 5 euro inserendo il codice sconto ‘PAYPALUNI10’ nel carrello, nell’apposito campo, prima di finalizzare l’acquisto e di effettuare il pagamento.

Ci rendiamo conto che 5 euro non sono tanti, e che non fanno la differenza sul prezzo finale, ma non vediamo perché non approfittarne comunque. Del resto, Unieuro è spesso solita lanciare promozioni del genere per chi intende pagare con PayPal: non è la prima volta che vi segnaliamo iniziative del genere, che già in passato hanno fatto parecchio bene. Se avete adocchiato uno smartphone o un qualsiasi altro prodotto del catalogo online del noto megastore che volete a tutti i costi comprare, non dimenticate di inserire il codice sconto ‘PAYPALUNI10’ che vi darà diritto ad uno storno di 5 euro sul prezzo finale dell’articolo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.