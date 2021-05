Tutti sono curiosi di sapere come si velocizzano gli audio su WhatsApp, visto che la funzione da tanto tempo chiacchierata è in distribuzione sia per smartphone Android che per iPhone. In effetti, dopo una lunghissima fase di sperimentazione in beta per le versioni dei due sistemi operativi, ecco che gli sviluppatori del servizio di messaggistica hanno dato il via proprio all’opzione che ci permetterà di risparmiare del tempo prezioso.

Della possibilità di velocizzare i messaggi audio si parla da tempo. L’anteprima della funzione è giunta prima per i dispositivi Android sempre in beta e successivamente per gli iPhone. In realtà, per un certo periodo, l‘opzione è stata anche ritirata pure per i tester e successivamente è ritornata disponibile con delle piccole modifiche grafiche. Al momento, invece, la distribuzione sarebbe in pieno svolgimento. Chi ha premura di toccarla con mano, farà bene ad aggiornare il servizio quanto prima sul Play Store come sull’App Store di Apple.

Come si velocizzano gli audio WhatsApp

Rispetto alle versioni beta che abbiamo imparato a conoscere anche nei mesi scorsi, non sono per nulla cambiate le modalità con le quali si accelerano i messaggi vocali proprio su WhatsApp. Una volta raggiunti dalla novità, al momento dell’ascolto di un qualsiasi audio (anche personale), comparirà nella barra dedicata l’informazione della velocità di riproduzione. Come standard, questa sarà pari a 1x ossia quella “normale”. Selezionando l’etichetta numerica una o due volte, si visualizzerà il dettaglio 1,5x e 2x. Nel primo caso, il sonoro sarà accelerato di poco, nel secondo al suo massimo possibile. Per ritornare alla situazione iniziale, non bisognerà fare altro che premere ancora sulla stessa voce.

Spiegato nel dettaglio come si velocizzano gli audio WhatsApp, è certo che in molti ne faranno un grande uso. Risparmiare del tempo nell’ascolto di lunghi vocali di amici e conoscenti consentirà di fare ben altro di più produttivo e utile.