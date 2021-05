Per poter risparmiare con i prodotti Apple spesso può essere una buona idea affidarsi ai modelli ricondizionati dell’azienda di Cupertino e proprio per questo quest’oggi vogliamo mostrarvi un’offerta di grande interesse presente su Amazon che riguarda l’iPhone 11 ricondizionato. Si tratta di un modello presente nella variante rossa e con una memoria interna da 64GB e che può essere acquistato ad un prezzo davvero molto conveniente.

La nuova offerta per iPhone 11 ricondizionato su Amazon

Dunque, oggi andremo oltre la recente proposta per iPhone 11 da 128 GB. Se siete un po’ scettici nei confronti dei modelli ricondizionati, c’è un aspetto da tenere in considerazione perché non parliamo di device di seconda mano, ma semplicemente di dispositivi sottoposti ad un processo di pulizia e di sostituzione delle parti non funzionanti. Un iPhone 11 ricondizionato non ha nulla di diverso rispetto al modello considerato nuovo di zecca, ma semplicemente si è ritrovato con qualche difetto una volta uscito dal processo produttivo ed Apple lo ha rigenerato.

Offerta Apple iPhone 11 64GB - Rosso - Sbloccato (Ricondizionato) Resistente alla polvere e all’acqua (2 metri fino a 30 minuti, IP68)

Sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo)...

Può inoltre godere di un anno di garanzia, quindi se dovesse emergere qualche problema tecnico durante quest’arco temporale, si potrà decidere anche di optare per un rimborso o sostituirlo. Altro aspetto da tener presente sui modelli ricondizionati è che spesso possono essere spediti all’interno di confezioni neutre, non a marchio Apple, ma con all’interno tutti gli accessori che comunemente si ritrovano nella scatola originale.

Vediamo più nel dettaglio il prezzo proposto da Amazon per questo iPhone 11 ricondizionato da 64GB di memoria interna e di colore rosso. Qui il celebre sito di e-commerce lo propone alla cifra di 533,40 euro, prezzo assolutamente super conveniente e che non troverete mai nella variante nuova di zecca. Nonostante non appartenga al servizio Prime di Amazon, questo iPhone 11 ricondizionato sarà spedito gratuitamente e potrà arrivare nelle vostre case nel giro di circa una settimana.

C’è da dire che al momento le scorte a disposizione non siano tantissime, quindi se si ha intenzione di approfittare di tale offerta odierna presente su Amazon, è bene farlo nel più breve tempo possibile.