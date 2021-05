“Carosone, l’americano di Napoli” è il titolo di un disco che è anche la colonna sonora del musical biografico scritto da Federico Vacalebre – firma del quotidiano ‘Il Mattino’ e biografo di Renato Carosone – e la cui regia è firmata da Nello Mascia.

Prodotto dal Teatro Augusteo e dal Teatro Trianon di Napoli, il musical dedicato al leggendario pianista, performer e cantautore napoletano dovrebbe andare in scena il prossimo autunno. Voce di questo progetto è il cant-attore campano Andrea Sannino, universalmente noto come “Mr. Abbracciame” per via dell’incredibile successo del suo singolo pubblicato nel 2015 e divenuto hit planetaria da quasi 50 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Renato Carosone circondato dai suoi musicisti: sulla destra, il leggendario batterista Gegè Di Giacomo

Il pianista Pino Tafuto, il contrabbassista Gaetano Diodato, il percussionista Giovanni Imparato, i sassofonisti Enzo Anastasio e Annibale Guarino completano questo ‘dream team’ di musicisti napoletani che saranno impegnati in scena al fianco di Sannino per raccontare il mito-Carosone.

Renato Carosone e Andrea Sannino

“Torero”, “Tu vuo’ fa l’americano”, “Caravan Petrol!”, “Maruzzella” e “’O sarracino” sono solo alcune delle tracce di “Carosone, l’americano di Napoli”, impreziosito dal brano inedito “‘A signora”, scritto nel 1993, all’indomani dell’uscita del film “Basic Instinct” con Sharon Stone e Michael Douglas. Nel testo si fa riferimento alle gambe della bella e fascinosa protagonista della canzone, evidente omaggio alla scena-simbolo del film, un interrogatorio passato alla storia per via delle gambe della Stone. “La signora della canzone di Renato è una esibizionista che accavalla e scavalla le gambe, proprio come Sharon Stone – spiega il giornalista Federico Vacalebre – Lei si presenta alla finestra che è di fronte a quella del protagonista. Si veste e si sveste, si mostra agli occhi del dirimpettaio”. Il video del brano è stato lanciato poche ore fa sul canale YouTube ufficiale di Andrea Sannino e vede esibirsi, accanto allo stesso Sannino, il pianista e compositore Lorenzo Hengeller, che del disco ha curato gli arrangiamenti.