Con il campionato ormai finito, adesso gli occhi sono tutti puntati sul calciomercato estivo. Questo risulta essere un tema molto caldo per quanto riguarda le future mosse del Napoli: infatti, dopo l’addio di mister Gennaro Gattuso, che sarà ufficialmente il prossimo allenatore della Fiorentina, la priorità è la ricerca di un buon tecnico che possa far ripartire gli azzurri con un nuovo progetto. Allontanata definitivamente la pista Conceiçao, con il quale il presidente Aurelio De Laurentiis non ha mai avuto contatti, il cerchio si sta stringendo sempre di più e ritorna in pole il nome di Luciano Spalletti, considerato anche il fatto che il patron azzurro ha comunicato che il prossimo allenatore sarà un italiano.

Il tecnico ex Inter, e fermo ormai da due anni, è stato il primo allenatore contattato lo scorso gennaio, quando ADL pensò di esonerare Gattuso. Da quel momento in poi, le parti sono rimaste sempre in contatto ed hanno persino raggiunto un accordo economico: a Spalletti andrebbero 3 milioni di euro netti a stagione per i prossimi due anni. Una volta raggiunta l’intesa, perché mai il presidente del Napoli starebbe tardando il suo annuncio? Probabilmente vuole prendersi un altro po’ di tempo, in quanto bollerebbe qualcos’altro in pentola.

Se si pensa ad un’esclusione di Simone Inzaghi, che in giornata avrà un incontro con il presidente Lotito per accordarsi sul rinnovo, stando a quanto riportato dall’edizione giornaliera della ‘Gazzetta dello Sport’, De Laurentiis starebbe valutando anche la carta Cristophe Galtier, il tecnico fresco campione di Francia con il Lille (tra l’altro ex squadra di Osimhen). L’allenatore francese, per giunta, ha anche confermato l’interesse del Napoli. Ad ogni modo, però, Galtier sarebbe molto vicino a firmare con il Nizza, ma fino a quando non verrà ufficializzato, la dirigenza partenopea continuerà a sondare questo profilo dal gusto più che interessante.