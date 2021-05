Ormai non ci sono più dubbi sul fatto che a partire dal prossimo 2 giugno sarà possibile toccare con mano HarmonyOS a bordo di diversi device Huawei compatibili. Dopo le anticipazioni che vi abbiamo fornito puntualmente la scorsa settimana sul nostro magazine, infatti, è importante evidenziare quanto trapelato online questo martedì, in modo da mettere a fuoco le mosse a breve termine da parte del produttore asiatico. L’aggiornamento più atteso di questo 2021, infatti, è effettivamente ad un passo dalla prima sua apparizione pubblica.

La data di uscita di HarmonyOS 2.0 trapelata con Huawei quest’oggi

Alcuni spunti particolarmente interessanti, sotto questo punto di vista, ci arrivano direttamente da Huawei Central, che a conti fatti scaccia gli ultimi dubbi sotto questo punto di vista. In pratica, il colosso cinese ha deciso di confermare ufficialmente la data di lancio della data di lancio di HarmonyOS per gli smartphone. L’appuntamento è pertanto previsto il prossimo 2 giugno. Secondo la società, si chiamerà HarmonyOS Operating System nell’ambio di un evento denominato Huawei Full Scenario New Product launch conference.

Contestualmente, secondo le ultime informazioni raccolte, Huawei lancerà anche nuovi prodotti HarmonyOS che dovrebbero corrispondere al tablet Huawei MatePad Pro 2 ed alla nuova serie Huawei Watch 3. Si tratta di dispositivi che, a conti fatti, avranno un sistema operativo HarmonyOS preinstallato. Vi ricordo che da dicembre 2020, Huawei sta conducendo beta test per sviluppatori incentrati proprio su HarmonyOS 2.0, che ora è pronto a fare il proprio esordio ufficiali a bordo dei device distribuiti su larga scala.

Non resta altro da fare che attendere le prossime mosse di Huawei, cercando di capire soprattutto quanto tempo occorrerà per assicurare HarmonyOS ai dispositivi non di ultima generazione. Fateci sapere che ne pensate qui di seguito, in attesa di potervi parlare dell’evento del 2 giugno. Il più importante di questo 2021 per il brand asiatico.