Arriva il primo stop per Le Superchicche ma quello che significa lo capiremo solo in seguito esattamente. Sin dall’annuncio dell’arrivo della serie ispirata proprio al famoso cartone le polemiche non sono mancate e anche quando è stata rilasciata la prima foto delle protagoniste sul set le cose non sono migliorate. In molti hanno chiesto con fervore di fermare questo scempio e forse le voci sono arrivate fino ai piani alti di The CW che, dopo la visione del pilot, hanno detto stop rimandando tutto al mittente.

Secondo quanto riporta Variety sembra che il pilot de Le Superchicche sia da rifare e che, molto probabilmente, la serie non farà parte del palinsesto autunnale ma andrà in scena ‘fuori corso’.

La rete ha deciso di rielaborare il suo pilot del seguito live-action della serie animata Le Superchicche che vedrà Chloe Bennet, Dove Cameron, Yana Perrault e Donald Faison protagonisti. Proprio loro rimangono incastrati nel progetto così come il resto del cast e il team creativo. La rete filmerà un nuovo pilot per la serie cercando di mettere a punto alcune cose.

Non si capisce bene se questa decisione sia legata alla voglia di fare bene alla luce dell’interesse generato dalla notizia o se si voglia optare per un periodo meno affollato per non mandare un flop sicuro al macello.

La rete ha fatto sapere di aver ordinato la serie DC Naomi e All American: Homecoming, uno spin-off del dramma sul football del liceo che tanto successo ha ottenuto in questi ultimi due anni. Rimane appeso al palo il potenziale spin-off di Nancy Drew ovvero Tom Swift, il personaggio interpretato da Tian Richards, e anche il potenziale spin-off di Black Lightning che doveva concentrarsi sul personaggio Painkiller.