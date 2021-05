Nel 2004 siamo ancora figli degli anni ’90. Per questo chi attende l’uscita di Vol. 3 (The Subliminal Verses) degli Slipknot si è già fatto le ossa con Slipknot (1999) e Iowa (2001), si è lasciato fornicare dalla voce demoniaco-angelica di Corey Taylor e si è spettinato sotto i riff folli di Joey Jordison. Di fatto, gli Slipknot ci fanno tornare a quei tempi in cui il metal, quello vero, era diventato un fenomeno di massa.

La band di Des Moines ha quella violenza in più che fino a quegli anni è rimasta confinata nei club frequentati da metallomani, nei concerti a tema e all’Ozzfest. Corey Taylor ti spacca i timpani con il suo growl per poi ammaliarti quando canta in pulito. Perché sì, il timbro di Corey Taylor è il timbro di Corey Taylor. Ecco, dunque, arrivare Vol.3 (The Subliminal Verses) degli Slipknot. Il 25 maggio 2004 abbiamo ancora addosso Prosthetics, Wait And Bleed, Spit It Out dal primo album; My Plague, People=Sh*t e tanta altra roba dal secondo.

Ora ci ritroviamo con Circle, Vermillion pt. 2, Danger-Keep Away. 3 ballate acustiche, con la voce di Corey Taylor pulita e profonda. C’è anche quella Before I Forget, un groove metal pieno di pop e tanto paracu*o (per molti). Per questo il pubblico si divide. C’è chi parla di maturazione, ma per molti “gli Slipknot si sono rammolliti”. Eppure Vol.3 (The Subliminal Verses) degli Slipknot, proprio perché è il disco della rottura, è un album oltremodo interessante.

La band di Des Moines ha accolto nello studio gli archi, le chitarre acustiche, la melodia. Non c’è rabbia, c’è solo una grande frustrazione declinata con la malinconia, poi c’è Duality. La violenza sonora buttata lì come una bomba a mano cede il post con una produzione più precisa, e proprio questo ci rende partecipi della nuova identità di Corey Taylor e soci.