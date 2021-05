Se siete interessati ad acquistare un fitness tracker di buona qualità, ricco di funzioni e con un prezzo imbattibile, allora non potete farvi scappare l’incredibile offerta di oggi 25 maggio su Amazon, che prevede l’Amazfit Band 5 (nella colorazione verde) al costo di 35,90 euro (anziché 39,90 grazie ad un coupon del valore di 4 euro). Si tratta di una smart-band davvero molto interessante, completa e moderna. Per chi ancora non la conoscesse, vediamo insieme le principali caratteristiche tecniche e le funzioni proposte (la dotazione è veramente completa).

Con Amazon Alexa Built-in, è possibile parlare con l’assistente vocale tramite l’Amazfit Band 5. Si possono fare domande, ottenere traduzioni, impostare sveglie e timer, creare liste della spesa, controllare il meteo, i dispositivi domestici intelligenti e tanto altro ancora. Il fitness tracker è in grado di monitorare la saturazione dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e conoscere le personali condizioni fisiche con OxygenBeats (è ideale per allenamenti intensi e sport come maratone). Grazie al preciso monitoraggio ottico della frequenza cardiaca, si può monitorare con precisione i passi effettuati in tempo reale, la frequenza cardiaca 24 ore su 24, la distanza percorsa, il consumo di calorie, i livelli di stress e la qualità del sonno.

Con il sistema di monitoraggio delle mestruazioni femminili, l’Amazfit Band 5 è in grado di registrare e predire il ciclo mestruale femminile ed inviare notifiche intelligenti. La durata della batteria è garantita per 15 giorni, si potrà dunque dire addio alla ricarica quotidiana. Insomma, non potete farvi scappare questo interessante indossabile al costo esclusivo di oggi 25 maggio, pari a 35,90 euro su Amazon, applicando il coupon di 4 euro. Il wearable è venduto da terzi e spedito dall’e-commerce. Inoltre, se siete clienti abbonati al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi.