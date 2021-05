Down di Leo Gassmann sarà disponibile da venerdì 28 maggio negli store digitali, già disponibile in pre-save e pre-order su tutte le piattaforme. Il nuovo singolo del cantante arriverà in rotazione radiofonica l’11 giugno.

Con Down, Leo Gassman sceglie di esorcizzare i problemi legati ad un periodo difficile della sua vita. Il brano fotografa la lotta contro i propri demoni interiori. Protagoniste del testo di Down di Leo Gassmann sono le paure, le angosce, le insicurezze e le delusioni toccate con mano dall’artista negli ultimi mesi.

La canzone è autobiografica e parte da episodi realmente vissuti da Leo, sulla sua pelle, nell’ultimo anno. Attraverso la musica, l’artista decide di affrontare i suoi mostri interiori e di guardarli negli occhi; poi estende il messaggio a tutti coloro che vorranno ascoltarlo e invita ad imparare a convivere con le proprie vulnerabilità, a trasformarle in risorse e a riconoscere quanto queste ultime siano in grado di definirci una volta accettate.

Alla produzione del brano troviamo Francesco “Katoo” Catitti, noto per aver collaborato in passato con artisti italiani come Elisa, Elodie e Mahmood. Con Katoo, Leo Gassmann sperimenta nuove sonorità attingendo dal mondo del pop-rock e punk, atmosfere sonore che si sposano perfettamente con il racconto di Down.

A comunicare ai fan l’uscita del nuovo brano è stato lo stesso Leo Gassmann attraverso un post su Instagram arrivato proprio questa mattina. Non era un segreto che stesse lavorando a nuova musica, ma solo oggi ne abbiamo saputo di più sull’uscita del nuovo singolo, in radio la seconda settimana di giugno.