Torna Il Commissario Montalbano su Rai1 con una nuova replica. Stasera 25 maggio andrà in onda l’episodio La luna di carta, trasmesso per la prima volta il 17 novembre 2008, e tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri.

Angelo Pardo, informatore scientifico viene trovato morto in una casa alla periferia di Vigata. Indagando, Montalbano scopre che l’uomo era un medico poi radiato dopo la scoperta di un aborto clandestino da lui praticato, e che era coinvolto nel traffico di droga per conto di una famiglia mafiosa locale. Le indagini sembrano indirizzarsi verso la pista passionale. Salvo si trova davanti a due forti figure femminili, una l’opposto dell’altra, come le facce della Luna. Si tratta di Michela Pardo, morbosamente attaccata al fratello e piena di livore nei confronti di Elena Sclafani, ex-amante di Angelo Pardo, giovane donna sfrontata e sensuale che nasconde tuttavia un tormentato passato di tossicodipendenza.

Il Commissario inizialmente indaga su Elena, la quale tuttavia non fa assolutamente nulla per discolparsi dall’accusa di omicidio. Ad alimentare il tutto, il ritrovamento di alcune sue lettere in cui manifesta la propria gelosia nei confronti di Angelo, anche se poi si scopre che le aveva scritte sotto dettatura di quest’ultimo, intenzionato a far desistere la sorella dall’osteggiare la propria relazione con Elena. Montalbano però non è incline alla soluzioni facili, perciò cerca di racimolare tutti gli elementi finora raccolti (i file ritrovati nel computer portatile di Pardo, la chiave di una cassetta di sicurezza blindata portatile, gli ingenti depositi bancari del defunto, la bara per la sepoltura rivelatasi stranamente troppo piccola) al fine di scoprire il vero colpevole dell’omicidio.

Luca Zingaretti è affiancato da Cesare Bocci (Mimì Augello), Peppino Mazzotta (Fazio) e Angelo Russo (Catarella). Tra le guest star dell’episodio, Francesca Chillemi (la Azzurra di Che Dio ci Aiuti) nei panni di Teresa Sciacca; Pia Lanciotti interpreta Michela Pardo; Antonia Liskova è Elena Sclafani; e Giovanni Visentin interpreta il Giudice Tommaseo.

L’appuntamento con Il Commissario Montalbano e l’episodio La luna di carta è per stasera alle 21:25. Ecco il promo: