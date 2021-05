Mark York è morto. Questo è l’ennesimo colpo al cuore per i fan delle serie tv e, soprattutto, di The Office. L’attore noto per aver interpretato Billy Merchant nella serie è morto a 55 anni a seguito di una breve e inaspettata malattia non meglio precisata. Secondo quanto riporta Variety, Mark York è morto la mattina presto del 19 maggio al Miami Valley Hospital in Ohio dove era ricoverato proprio in seguito all’aggravarsi di questa malattia che non si capisce bene se sia un tumore o altro.

L’ufficio del medico legale della contea di Montgomery ha confermato la sua morte ma senza rivelare la causa esatta della morte. Chi lo conosce sa bene che Mark York era paraplegico dal 1988 ma la sua disabilità non gli ha mai impedito di fare la sua vita e nemmeno, a suo dire, di avere “un atteggiamento e una personalità estroversi, edificanti, positivi… Ha sempre cercato di guardare a quello che poteva realizzare e fare, non a quello che non poteva fare”.

Solo i fedelissimi di The Office lo ricorderanno perché la sua partecipazione è legata a pochi episodi che si possono contare sulle dita della mano ma è proprio Mark York ad aver prestato il volto a Billy Merchant durante la sua seconda stagione quando Michael Scott (Steve Carrell) lo portò in ufficio per un incontro di sensibilizzazione sulla disabilità. Lui era il responsabile della proprietà dello Scranton Business Park fino a quando Dwight (Rainn Wilson) non lo acquistò alla fine della sesta stagione.

Mark York è cresciuto in Ohio e si è diplomato alla Arcanum High School, dopo la laurea si è trasferito in California per intraprendere la carriera di attore. Appassionato di TV e film, l’attore ha prestato il volto non solo a Billy Merchant di The Office ma anche ad alcuni personaggi in CSI: NY e 8 semplici regole. Ha anche avuto un ruolo non accreditato in “AI Artificial Intelligence” di Steven Spielberg. Sembra che non avesse una moglie e dei figli ma ha lasciato tre fratelli e i suoi genitori.