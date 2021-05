“Sei donna non puoi stare seduta al tavolo con gli uomini”, “Non puoi giocare a calcio”. Queste sono le frasi che da oggi affollano i social dopo l’esplosione dell’Aurora Leone Gate che adesso sta per travolgere Federica Panicucci. Nonostante le polemiche siano già partite da ieri sera e affollavano il web all’alba di oggi, la conduttrice a Mattino5 non ha proferito parola su quanto è successo e sulla denuncia di Aurora Leone e di Ciro dei The Jackal e non solo.

Federica Panicucci ha lanciato la Partita del Cuore in onda questa sera e anche sui social ha fatto lo stesso senza prendere una posizione sulla questione mentre alcuni cantanti si sono già tirati indietro e si sono detti indignati da quanto è accaduto. Il terremoto dell’Aurora Leone Gate fino a questo momento ha fatto solo una ‘vittima’ ovvero il presidente della Nazionale Cantanti che ha lasciato il suo posto, ma tutti gli altri?

In diretta al TG5 la conduttrice accompagnata da Enrico Ruggeri ha lanciato la partita in onda tra poco chiarendo la loro posizione. In particolare, proprio il Capitano della Nazionale Cantanti si è detto pronto a difendere la storia della squadra ma anche il loro scopo che continua ad essere quello benefico:

“Sono qui per stigmatizzare un episodio ignobile avvenuto ai danni di una ragazza, Aurora Leone, da parte del nostro direttore generale che è stato già allontanato. Noi non eravamo presenti all’episodio, sono qua per difendere 40 anni di storia e ci scusiamo ancora. Se oggi avessimo deciso di non giocare qualcuno sarebbe morto”.

Subito dopo ha preso la parola anche Federica Panicucci che ha confermato la sua conduzione ma ha voluto chiarire che “Mediaset pur non essendo implicata direttamente si dissocia con forza da quanto è successo” e poi aggiunge “lo stesso faccio io”.