È ufficialmente iniziata l’avventura di Elisabeth Moss in Shining Girls, la nuova serie di Apple per il suo servizio streaming Apple+ Tv, prodotta tra gli altri dalla stessa attrice e dal premio Oscar Leonardo di Caprio. E il cambiamento è radicale rispetto all’immagine della Moss in The Handmaid’s Tale, la saga distopica di Hulu che ha portato in tv il romanzo di Margaret Atwood e ne ha esteso in modo incredibilmente affascinante e doloroso le tematiche di misoginia e discriminazione di genere.

Elisabeth Moss in Shining Girls apparirà mora e con un caschetto, un look ispirato alla Winona Rider degli anni Novanta. Proprio in quell’epoca è in parte ambientato questo thriller basato sul romanzo bestseller di Lauren Beukes del 2013 The Shining Girls, in cui appaiono anche Wagner Moura (il Pablo Escobar di Narcos) e Jamie Bell (Billy Elliot, I Fantastici Quattro).

Secondo Deadline, Elisabeth Moss in Shining Girls interpreta ancora una volta una donna vittima di violenza, una giornalista di Chicago che è sopravvissuta a un’aggressione e finisce per dare la caccia all’uomo che l’ha aggredita. Shining Girls è un racconto drammatico di un viaggiatore del tempo, un uomo dell’era della Grande Depressione americana che per continuare il suo viaggio deve uccidere le cosiddette “ragazze splendenti”: Elisabeth Moss in Shining Girls è sulle tracce di questo misterioso assassino e la sequenza temporale del suo personaggio è ambientata nei primi anni Novanta.

Le prime immagini di Elisabeth Moss in Shining Girls non sono ancora state diffuse da Apple+, ma la stessa attrice si è mostrata su Instagram col suo nuovo taglio dando al pubblico il “benvenuto nel 1992“. Inoltre è apparsa insieme alle altre star di The Handmaid’s Tale in una puntata di Watch What Happens: Live, il late show di Andy Cohen su Bravo, in cui per la prima volta si è mostrata in video con l’aspetto che avrà in Shining Girls. Le attrici di The Handmaid’s Tale Yvonne Strahovski, Alexis Bledel, Madeline Brewer e Samira Wiley si sono cimentate con la Moss in un gioco sulla serie, da cui sono emerse le opinioni in merito a trame e personaggi: per esempio, per molte di loro zia Lydia è innamorata di June, quest’ultima è altrettanto manipolatrice quanto Serena e il vero lieto fine per lei sarebbe con Nick e non col marito Luke.