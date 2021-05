Il Green Pass digitale arriverà nell’app IO dal 1 luglio 2021. Avrete già sentito parlare dell’app della Pubblica Amministrazione per l’iniziativa del Cashback di Stato, che, a quanto pare, tra non molto verrà adibita anche ad altre mansioni. Il Ministro per l’Innovazione Vittorio Colao ne ha discusso di recente, affermando che dal 1 luglio il Green Pass europeo, ovvero la certificazione verde che consentirà di viaggiare in Europa per 1 anno, sarà disponibile proprio nell’app IO. In Italia, il documento darà il via libera in entrata e in uscita per gli spostamenti tra le regioni in fascia arancione e rossa, oppure per prendere parte a matrimoni, concerti o probabilmente per l’ingresso in discoteca.

Il Green Pass verrà rilasciato a chi si è vaccinato (con conferma della seconda dose), a chi è guarito dal Covid (con certificato di avvenuta guarigione) oppure in caso di tampone con esito negativo. L’app IO avrebbe tutto il necessario per l’esibizione del Green Pass, anche se chiaramente alle spalle ci sarà bisogno di un’apposita infrastruttura. Sogei (Società Generale d’Informatica S.p.A) sta allestendo una piattaforma per la gestione dell’erogazione della certificazione verde in Italia. L’azienda si occuperà dell’elaborazione dei certificati di vaccinazione, di guarigione e dei test diagnostici, per la successiva creazione della certificazione verde.

La richiesta dei certificati potrà essere presentata presso le farmacie, gli studi medici, i laboratori diagnostici, gli hub vaccinali e le ASL (sarà anche consentito scaricarlo dal fascicolo sanitario personale). Con l’arrivo del Green Pass europeo, i paesi UE non imporranno più limitazioni come quarantene, isolamenti domiciliari o tamponi. In Italia, il documento è anche utile per fare visita agli anziani ricoverati presso le Rsa, oltre che per partecipare ai matrimoni (dal 15 giugno). In ogni caso, fate attenzione all’app IO dal 1 luglio. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo in breve tempo.