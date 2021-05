Un nuovo finto SMS PosteInfo sta raggiungendo tanti italiani in queste ore: è l’ennesimo di una lunga serie di questa prima parte del 2021 ma anche dei mesi precedenti del 2020. Per tanti risulta ormai semplice riconoscere la comunicazione come un tentativo di truffa: eppure il pericolo è dietro l’angolo ancora per chi non è informato delle ultime campagne di smishing e dunque i tentativi di raggiro ad esse abbinata.

L’ultimo SMS PosteInfo si rinnova nel contenuto ma di certo non nell’obiettivo. Per quanto si parli sempre di limitazione del conto per motivi di sicurezza, si propone una via alternativa allo sblocco ossia quella di certificare l’app per ritornare dunque ad una situazione di normalità. Naturalmente la finta nota ufficiale rimanda ad un link dal quale l’operazione sarebbe possibile. Il collegamento non ha nulla a che fare con le Poste ma indirizza ad un sito clone dell’istituto bancario con lo scopo di raccogliere i dati di accesso all’area personale degli utenti, totalmente ignari del raggiro in corso.

Nelle ultime ore, come visibile anche nel tweet in chiusura articolo, le stesse Poste Italiane hanno chiarito che la comunicazione via SMS PosteInfo non è per nulla ufficiale e dunque nasconde proprio un tentativo di truffa ai danni dei clienti dell’istituto. Dunque è assolutamente consigliato non dare alcun peso alla comunicazione e cestinarla. Per nessun motivo poi dovranno essere forniti i dati personali di accesso alla propria area riservata nel collegamento contenuto nella nota.

Non è la prima volta che un finto SMS PosteInfo giunge sugli smartphone degli italiani e purtroppo non sarà neanche l’ultima. Poste Italiane come altri istituti bancari raccomandano sempre di non dare peso a comunicazioni contenenti avvisi di sicurezza, tanto più con, all’interno, link per qualsivoglia verifica. Messaggi di questo tipo sono senza dubbio fraudolenti