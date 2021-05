Angela Melillo eliminata all’Isola dei Famosi 2021 dopo 70 giorni e ad un passo dalla finalissima del 7 giugno e i fan del programma hanno davvero fatto salti di gioia. Dopo esserci liberati di Gilles Rocca, ancora convinto di aver lasciato il programma e di essere stato eliminato per suo volere, adesso anche la Melillo è andata via rifiutando la possibilità di rimanere su Playa Imboscadissima insieme a Beatrice Marchetti o Roberto Ciufoli.

A farla fuori un televoto flash contro Valentina Persia che continua ad essere una naufraga che si è saputa mettere in gioco, nel bene e nel male, a differenza dell’amica ballerina che raccolte le sue cose, ha lasciato la spiaggia. Per lei tante lacrime prima dei saluti finali tanto da far commuovere addirittura Ilary Blasi:

“Mi manca casa. Ho partecipato a questo reality affinché mia figlia fosse fiera di me, e per dimostrare grande dignità al mio compagno perché mi sono sempre data da fare, non c’è lavoro che tenga quando hai una famiglia dalla quale tornare”.

Prima di abbandonare la Palapa, Angela Melillo ha dovuto dare il consueto “bacio di Giuda” scegliendo Miryea Stabile. Chi ha seguito l’Isola dei Famosi 2021 sa bene che tra loro le cose non sono mai state molto semplici e anche nelle ultime settimane hanno discusso. “Ho già detto cosa penso su Miryea, ciò non toglie che è una bella persona”.

A fare la valigia durante il corso della puntata anche Fariba Tehrani che ha perso al televoto proprio contro la bella Pupa nonostante i suoi pronostici e la possibilità di essere supportata dai fan della figlia. Nel corso della serata è stato poi eletto il secondo finalista, Ignazio Moser, che per il gruppo è arrivato a rasarsi i capelli. L’Isola dei Famosi 2021 tornerà adesso lunedì 31 maggio con la semifinale e il 7 giugno con la finalissima che, per la prima volta nella storia del programma, andrà in onda dall’Honduras.