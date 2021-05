Con il finale di Hammarvik Amori e altri omicidi, si conclude stasera la serie tv creata dalla scrittrice di gialli Camilla Läckberg. Martedì 25 maggio andranno in onda gli ultimi due episodi della prima stagione, che porteranno a termine le indagini dell’agente di polizia Johanna Strand.

Nel primo, l‘episodio 1×07, mentre la storia tra Vanessa ed Elvis giunge ai titoli di coda, André scompare senza lasciare traccia. Ma le indagini proseguono anche grazie alla collaborazione di Nettan.

Nell’episodio 1×08, nonché finale di stagione, anche se tutte le prove sembrano portare a un unico indiziato, Johanna riuscirà a dissipare tutti i dubbi e a scoprire chi sia il serial killer di Hammarvik?

La trama segue le vicende dell’agente di polizia Johanna Strand, di ritorno nella sua città natale, Hammarvik, per partecipare al funerale della madre. Il piano iniziale di restare solo per pochi giorni naufraga quando viene rinvenuto il cadavere di una giovane donna nel bagagliaio di un’auto in fondo al mare. Da qui parte la sua indagine, che la la riporterà indietro a una tragedia irrisolta di 18 anni prima e a un passato che sperava di essersi lasciata alle spalle. A complicare la situazione, l’arrivo di Danne (Martin Stenmarck), fidanzato d’infanzia di Johanna e ora sposato con la sua ex migliore amica, Pernilla (Linda Santiago).

Nel cast, Disa Östrand nei panni della poliziotta Johanna; Linda Santiago è Pernilla; Martin Stenmarck è Danne; Emma Broomé interpreta Netta; Ella Rappich è Vanessa; Christopher Wollter è Carl; ed Emil Algpeus nel ruolo di Elvis. Completano il cast: Mirja Turestedt nel ruolo di Louise; Felicia Truedsson è Stephanie; Arman Fanni è Andre; Lars Väringer è Osten; Peter Lorentzon è Tony; e Lisa Henni interpreta Madelene.

La seconda stagione di Hammarvik ci sarà: la serie è stata rinnovata per un nuovo ciclo di episodi (di nuovo 8). Johanna continuerà a seguire nuove indagini sull’omicidio, ma il caso prende costantemente svolte nuove e inaspettate, e presto sembra impossibile fidarsi di nessuno. Poi le cose si complicano ulteriormente quando Madelene (Lisa Henni), amica di Johanna, ritorna in città, dopo essere stata creduta per 18 anni.

L’appuntamento con Hammarvik Amori e altri omicidi è su laF (Sky 135) alle ore 21.10. La serie è disponibile anche on demand su Sky, su Sky Go e su NOW.