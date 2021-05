Su Amazon è disponibile quest’oggi una nuova offerta riguardante gli AirPods Pro, auricolari wireless targati Apple che possono essere acquistati ad un prezzo davvero molto invitante. Parliamo di accessori di ultima generazione che si presentano con un design e specifiche tecniche differenti rispetto ai classici AirPods. La versione Pro ha quindi di per sé un prezzo più elevato, ma grazie ad alcuni sconti può a volte essere alquanto conveniente e l’offerta presente quest’oggi su Amazon lo testimonia.

I dettagli sull’offerta Amazon per AirPods Pro

Rilanciata, in sintesi, la promozione di cui vi abbiamo parlato la scorsa settimana. Ci troviamo di fronte ad un prezzo molto interessante, infatti questi AirPods Pro possono essere vostri sborsando la cifra di 199 euro. Dunque, è stato attuato uno sconto del 29% rispetto ai 279 euro iniziali, con un risparmio di 80 euro che può fare comodo a molti. L’altro vantaggio di Amazon è quello di poter sfruttare il servizio Prime, ciò vi permetterà non solo di non pagare le spese di spedizione, ma di poter ricevere nel giro di pochissime ore questi AirPods Pro direttamente a casa vostra.

Offerta Apple AirPods Pro Cancellazione attiva del rumore per immergerti nel suono

Modalità trasparenza per ascoltare il mondo intorno a te

Chi non è abbonato a questo servizio può sempre optare per la prova gratuita di trenta giorni e sfruttare gli stessi vantaggi sopra citati. La disponibilità su Amazon di questo prodotto Apple è immediata, non bisogna quindi attendere dei giorni per poterlo avere tra le mani. L’offerta è davvero di grande appeal, ora starà a voi decidere se poterne approfittare. Tra l’altro parliamo di un accessorio tecnologico di rilievo, questi AirPods Pro sono dotati di specifiche tecniche di altissimo livello.

In primis ritroviamo la cancellazione attiva del rumore, ciò significa che una volta indossati sarete completamente immersi nell’ascolto di un brano o di una conversazione telefonica. Ogni rumore intorno a voi non esisterà. Per mantenere però viva l’attenzione in determinati momenti e situazioni, come durante una passeggiata per strada o mentre si guida in auto, c’è sempre la modalità trasparenza da poter sfruttare, che quindi vi darà modo di ascoltare ciò che vi accade intorno pur indossando gli AirPods Pro. Infine possono essere gestiti da Siri, basterà insomma pronunciare “Hey Siri” e tutto avverrà tramite comandi vocali.