A dieci anni di distanza, arriva finalmente anche in Italia la serie Luck su Sky. Produzione HBO, trasmessa per la prima volta nel 2011, vede l’attore Premio Oscar Dustin Hoffman nei panni di uno scaltro imprenditore che inventa un piano elaboratissimo per ribaltare la sorte avversa di un ippodromo della California, attorno cui girano troppi interessi.

Alleanze, soldi, rivalità e soprattutto una buona dose di fortuna: questi sono gli ingredienti della serie Luck su Sky, in partenza dal 25 maggio – ma tutti gli episodi sono già disponibili sull’on demand per i clienti Sky che hanno accesso al Box Serie.

Dustin Hoffman veste i panni di Chester “Ace” Bernstein, un uomo d’affari non proprio pulitissimo che insieme al suo fidatissimo braccio destro, Gus Demitriou (interpretato da Dennis Farina), si ritrova a elaborare un piano complesso per invertire le sorti cadenti di un ippodromo della California, ma anche per vendicarsi dei suoi “soci in affari,” che tre anni prima non si sono fatti tanti scrupoli a farlo arrestare per salvare sé stessi.

Oltre a Ace, nella serie Luck ruotano una serie di altri personaggi tutti legati al mondo delle corse di cavalli. John Ortiz interpreta l’allenatore Turo Escalante; Richard Kind è l’agente di fantini Joey Rathburn; Kevin Dunn è lo scommettitore accanito Marcus Becker; Ian Hart è il suo amico, scommettitore anche lui, Lonnie McHinery; Ritchie Coster è l’altro scommettitore appassionato di cavalli, Renzo Calagari; Jason Gedrick è il quarto scommettitore, Jerry Boyle; Kerry Condon è l’esperta “fantina” Rosie Shanahan; Gary Stevens è Ronnie Jenkins; Tom Payne è il giovane fantino Leon Micheaux; Jill Hennessy è la veterinaria Jo Carter; Nick Nolte è Walter Smith, appassionato di corse e proprietario di cavalli.

Completano il cast: Michael Gambon è Michael “Mike” Smythe; Ted Levine è Isadore Cohen; Barry Shabaka Henley è l’agente di custodia di Ace; Chantal Sutherland è Lizzy; Weronika Rosati è Naomi.

Il primo episodio di Luck è diretto da Michael Mann e ci porta alla scoperta del mondo delle corse dei cavalli, dove tutto si gioca sul caso, sia positivo che negativo, e come esso incide sulla vita di una persona.