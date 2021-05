La superluna del 26 maggio è alle porte, pronta a deliziarci con uno spettacolo senza precedenti nel 2021. Domani il satellite sosterà nel perigeo (ovvero il punto più prossimo alla Terra) e, in plenilunio, originerà proprio la superluna (un evento simile si era già verificato il mese scorso, anche se l’appuntamento che ci accingiamo a vivere sarà di certo più suggestivo, essendo il satellite nel punto più vicino al nostro pianeta). Pensate che, nel corso di questa settimana appena iniziato, la parte centrale della Luna disterà circa 357.462 km dalla Terra, apparendo del 14% più grande e fino al 30% più luminosa.

Potrete godervi la superluna da qualsiasi punto (l’effetto visivo più evidente è previsto per la sera del 26 maggio), a patto che le condizioni metereologiche lo consentano. Oltre alla superluna del 26 maggio andrà in scena anche un’eclissi totale, per una combinazione che non si vedeva dal gennaio 2019. L’eclissi, purtroppo, sarà visibile negli Stati Uniti continentali occidentali e in Canada, come pure nel Messico, in America centrale (almeno nella maggior parte del territorio), in Ecuador, in Cile (nella parte meridionale), in Argentina e nel Perù occidentale. In alcune parti della Terra (coste occidentali delle Americhe, coste orientali del continente asiatico e nei luoghi situati nel mezzo del Pacifico), la Luna tenderà a colorarsi di rosso, da cui il soprannome ‘Luna di sangue’.

I residenti in Europa potranno comunque godersi lo spettacolo dell’eclissi lunare attraverso lo strumento Scientific Visualization Studio (SVS) della NASA (disponibile a questa pagina). Gli europei che preferiscono alzare gli occhi al cielo potranno farlo per la superluna del 26 maggio, sempre che il meteo lo permetta (non dovrebbero esserci problemi in tal senso). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.