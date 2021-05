Annunciati ufficialmente i concerti di Francesca Michielin pronti a partire dall’estate 2021. La cantante è reduce dal successo sanremese del brano Chiamami Per Nome presentato insieme a Fedez e si prepara a portare sul palco il suo nuovo progetto Feat (Fuori Dagli Spazi), riedizione dell’album Feat (Stato Di Natura) che include la canzone sanremese e altri duetti.

Le date dei concerti di Francesca Michielin

08 luglio 2021 Marostica Summer Festival – Piazza Castello, Marostica

15 luglio 2021 Porto Vecchio – concerto al tramonto – Trieste

17 luglio 2021 Reload Sound Festival – Parco Eunice Kennedy Shriver (ex Campo Volo Aquiloni), Biella

18 luglio 2021 Wow Music Festival – concerto al tramonto – Villa Olmo, Como

20 luglio 2021 Sequoie Music Park – Parco Caserme Rosse, Bologna

24 luglio 2021 Musicastelle Outdoor – concerto in alta quota – La Joux, La Thuile (AO)

30 luglio 2021 Fortezza delle Verrucole – San Romano in Garfagnana (LU)

22 agosto 2021 Suoni Controvento – concerto in alta quota – Forca Canapine, Norcia (PG)

26 agosto 2021 Piazza del Castello Aragonese – Reggio Calabria

11 settembre 2021 Festival Della Bellezza – Teatro Romano, Verona

Tutti i biglietti per le prime date dei concerti di Francesca Michielin programmati per l’estate 2021 sono già disponibili presso il circuito TicketOne.

Fuori Dagli Spazi e Cinema

Nelle sue ultime produzioni, più che mai, Francesca Michielin si è impegnata a portare avanti il suo messaggio sull’importanza dell’incontro e della condivisione, parole che si sono rivelate sempre più preziose in questo periodo storico fortemente condizionato dalla pandemia del Covid-19 e dalle pesanti restrizioni per il contenimento dei contagi.

Grandi assenti di questo ultimo anno infausto sono stati proprio i concerti e la frustrazione degli artisti e del pubblico è stata una delle costanti della pandemia, oltre ai dati preoccupanti sui ricoveri e i decessi. Feat (Fuori Dagli Spazi), per questo, si colloca come un disco inclusivo e di apertura che troverà nuova linfa una volta che partiranno gli spettacoli.

Ancora Francesca Michielin ha appena pubblicato il singolo Cinema insieme a Samuel, un brano pieno di groove e vigore che racconta la voglia di spensieratezza dell’estate, un mood che accomuna tutto il mondo e con il quale i due artisti fanno un tentativo da tormentone.

L’annuncio dei concerti di Francesca Michielin è l’ulteriore conferma che le cose stanno cambiando in meglio, dopo un anno di grandi rinunce e chiusure e dopo tanti appelli da parte degli operatori dello spettacolo e degli stessi artisti per una ripartenza della stagione dei live in sicurezza, e con più diritti per i lavoratori.