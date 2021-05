Ci sono novità per l’uscita dell’aspirapolvere di ultima generazione Dyson V15? La settimana appena cominciata, secondo alcuni rumor, doveva caratterizzarsi proprio per il lancio commerciale del diretto successore del Dyson V11 attualmente in vendita. Peccato che proprio sul via alle vendite non siano giunte particolari dettagli e ora si tema un certo ritardo proprio per il lancio.

Come forse non proprio tutti sanno, il Dyson V15 è già stato lanciato negli Stati Uniti. La presentazione ufficiale sul mercato italiano dovrebbe davvero essere imminente ma ancora non ha una data di riferimento ben precisata o almeno quest’ultima non è stata comunicato. Lo staff social della pagina Facebook Dyson Italia è stato raggiunto per fornire un feedback diretto sulla vicenda. Ebbene, gli addetti non hanno fornito un’indicazione puntuale. Semmai è stata comunicata la volontà di immettere sul mercato il prodotto nel più breve tempo possibile.

Vista l’assenza di indizi per la vendita del Dyson V15 in Italia, almeno per il momento, le speranze di vedere entro la fine di questo mese il dispositivo in vendita nei negozi o anche solo negli store online si fanno un po’ deboli. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi nell’attesa di una qualsiasi comunicazione ufficiale da parte del brand.

In attesa che si concretizzi proprio il lancio della Dyson V15 (come anche della V12 Detect) nel nostro paese, vale la pena ricordare i tre principali punti di forza della nuova generazione di aspirapolveri senza filo. Il nuovo ritrovato tecnologico potrà contare (rispetto al predecessore V11) su un diodo verde integrato nell’aspirapolvere e in grado di mettere in luce anche il più piccolo granello di polvere, un sensore piezoelettrico per misurare tipologia e grandezza di tutte le particelle aspirate e infine la tecnologia anti-tangle Hair Screw per evitare che capelli e peli di animali si aggroviglino.