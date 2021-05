Si avvicina al giro di boa la programmazione de I Misteri di Murdoch 8 su Giallo: la serie investigativa in costume, di produzione canadese, è in onda su Giallo in prima visione in chiaro ogni lunedì, con due episodi in prima serata.

L’appuntamento del 24 maggio con I Misteri di Murdoch 8 riguarda gli episodi 7 e 8, con due nuove indagini che arrivano dopo le nozze del protagonista William Murdoch (interpretato da Yannick Bisson) con la sua compagna Julia (Hélène Joy) e un viaggio di nozze molto movimentato.

Stavolta il protagonista de I Misteri di Murdoch 8 incontrerà nuovamente un personaggio storico già apparso in precedenza nella serie: si tratta del più grande inventore d’America, Thomas Edison (David Storch), che Murdoch incontra nell’ambito delle sue indagini su un caso di morte per folgorazione. Non è inusuale che nella serie, ambientata nella Toronto di fine Ottocento, appaiano personaggi storici realmente esistiti, come ad esempio sir Arthur Conan Doyle, i fratelli Wright, Henry Ford, Buffalo Bill e Nikola Tesla.

Ecco le trame degli episodi 7 e 8 de I Misteri di Murdoch 8 in onda lunedì 24 maggio dalle 21.10 sul canale 38 del digitale terrestre, intitolati rispettivamente Le Verità Sepolte e Alta Tensione.

Durante dei lavori alla stazione di Polizia, nelle fondamenta viene ritrovato il corpo di un agente scomparso da molti anni. Murdoch ha il compito di indagare.

L’indagine su un uomo che è rimasto folgorato dall’elettricità conduce Murdoch di nuovo presso l’inventore Thomas Edison.

La programmazione de I Misteri di Murdoch 8 continuerà su Giallo ogni lunedì con due episodi a sera in prima visione assoluta per l’Italia. Giallo ha iniziato a trasmettere questo period drama investigativo dal 2021, prendendo il testimone da Rai3 che ne aveva trasmesso le prime 7 stagioni in access prime time.

I Misteri di Murdoch 8, che risale al 2014/2015 ma non era mai stata trasmessa prima nel nostro Paese, contiene in totale 18 episodi.