Tidal ha preferito mettere da subito le cose in chiaro, rispondendo ad Apple Music, anche se magari non nel modo in cui avremmo sperato. Il servizio di streaming musicale ha offerto l’opportunità di provare Tidal HiFi a 2 euro per 2 mesi (in pratica allo stesso prezzo del piano Premium, che però si ferma a 320Kbps). Tidal HiFi propone l’audio a 1411Kbps e perfino a 2.304-9.216 Kbps (anche se su un numero ridotto di tracce musicali). Non mancano nemmeno il supporto a Dolby Atmos ed a Sony 360 Reality Audio.

Per adesso, la piattaforma non ha potuto o voluto fare di più, non essendo magari ancora il momento di abbassare i propri prezzi. Ricordate che l’offerta che consente di provare Tidal HiFi per 2 mesi a 2 euro è riservata solo ai nuovi clienti, e che è previsto il rinnovo automatico (a meno che non siate voi ad annullarlo prima dello scadere dei 2 mesi). Tidal HiFi, per chi non lo conoscesse, mette a disposizione la fruizione di oltre 70 milioni di brani musicali, senza pubblicità e offline con skip illimitati. Sono anche presenti playlist curate da esperti, video, streaming live ed eventi esclusivi. Per ulteriori informazioni vi consigliamo di visitare questa pagina dedicata.

Se la proposta di Tidal HiFi non vi sconfinfera e nemmeno quella di Apple Music, potreste valutare l’offerta di Amazon Music HD, che l’e-commerce propone senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Amazon Music Unlimited (ve ne abbiamo parlato in questo articolo). Il benefit fino a poco tempo fa aveva un costo di 5 euro al mese, ma adesso è incluso nell’abbonamento di cui sopra. Amazon Music HD offre l’ascolto di più di 70 milioni di brani in qualità CD (fino a 850 kbps), con il doppio del bitrate dei servizi tradizionali (16 bit, 44,1 kHz), e più 7 milioni di canzoni Ultra HD (fino a 3730 kbps, 24 bit e 192 kHz).