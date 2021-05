Pupo assente al Grande Fratello Vip 2021. Si parla già della prossima edizione del programma e dei suoi concorrenti ma in molti si sono chiesti anche se sarà possibile avere in studio la coppia formata da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando come opinionisti oppure no. Il primo tassello positivo in questo senso arriva proprio da Pupo che non sarà nel cast del programma per la terza volta consecutiva e, a suo dire, per scelta personale.

Chi ha seguito il reality sa bene che ci sono state spesso polemiche per via del suo modo di parlare e spesso di rivolgersi ad un alcuni concorrenti e alle donne, ma mai nessuno lo ha mandato via dal suo posto, almeno fino ad adesso. Ufficialmente Pupo è assente al Grande Fratello Vip 2021 è stata una scelta dello stesso artista che ha davanti a sé un anno pieno di concerti da recuperare e rimandati per via della pandemia e questo non gli permetterà di unirsi al cast della nuova edizione del reality.

A riferirlo è stato lo stesso Pupo che in un’intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale, non ha nascosto i motivi per cui ha deciso di disertare il programma nonostante in questi anni “abbia vissuto un’esperienza piena e arricchente al fianco di Alfonso Signorini”. In molti in questi giorni gli stano chiedendo proprio se sarà o meno in studio al fianco del conduttore ma lui ha confidato un no categorico proprio per “tornare al suo primo amore”.

E poi continua spiegando: “Questa volta per me è più complicato e difficile. C’è di mezzo la mia prima passione, ossia la musica”. Sembra quindi che la sua decisione sia arrivata di sua spontanea volontà anche se c’è chi continua a giurare che alla fine si tratta di costrizione dopo quello che è successo in quest’ultima edizione. Adesso tocca anche ad Antonella Elia annunciare il suo addio già vociferato spesso nei corridoi di casa Mediaset.