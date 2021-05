Doveva essere una notte da leoni e invece quella di ieri sera allo stadio Maradona è stata una notte ricca di rimpianti, lacrime, delusione e rabbia. Quello che doveva essere un match che valeva come una finale, dove si doveva scendere in campo con grinta, cuore e tanta voglia di vincere per conquistare la Champions League, si è tramutato in una semplice partita giocata per chiudere la 38esima ed ultima giornata del campionato di Serie A. Purtroppo, il Napoli guidato per l’ultima volta da mister Gennaro Gattuso, ha conquistato solo un amarissimo e altrettanto brutto pareggio contro un Hellas Verona che ha dato il massimo. Un pari che non è servito a nulla in termini di qualificazione e che riporta il Napoli per il secondo anno consecutivo in Europa League, ascoltando la famosa “musichetta” dell’Europa che conta su altri campi.

Adesso con la stagione che è giunta al termine, il presidente Aurelio De Laurentiis, che ieri sera alla fine del match ha “licenziato” il tecnico calabrese salutandolo e ringraziandolo tramite un messaggio su Twitter, dovrà rifondare il Napoli e scegliere un profilo allenatore per ripartire. Stando a quanto riportato dall’edizione giornaliera del ‘Corriere della Sera’, il patron azzurro era riuscito a convincere Massimiliano Allegri ad accettare la sua offerta, ma ora con la mancata qualificazione in Champions League dovrà rivedere i suoi piani in vista della prossima stagione.

Qualora l’ex tecnico della Juventus non dovesse approdare ai piedi del Vesuvio, dato che è in attesa di un segnale da Madrid, dove il Real sarebbe propenso ad affidargli la panchina, ecco che tornerebbe in pole il nome di Luciano Spalletti. Sicuramente prima di affrettare una decisione, ADL si prenderà del tempo per decidere il profilo giusto alla guida di un Napoli ferito, ma pronto a rinascere. Il presidente azzurro è un uomo dalle mille sorprese e che non dà nulla per scontato. Si parla con insistenza anche del profilo di Sérgio Conceição (attuale tecnico del Porto), che, stando a quanto appena riportato dal ‘Corriere dello Sport’, verrà presentato nei prossimi giorni.