Stanno venendo a galla diversi device destinati a ricevere l’aggiornamento con Android 12, tra quelli che appartengono al mondo dei Samsung Galaxy. Queste le indicazioni delle ultime ore, che la dicono lunga sulla voglia del produttore coreano di essere protagonista nella seconda metà del 2021, almeno per quanto riguarda la questione dello sviluppo software. Già, perché se da un lato i tempi di rilascio dell’upgrade non saranno rapidissimi, come vi abbiamo riportato la scorsa settimana con un altro pezzo, allo stesso tempo le idee sono molto chiare.

I Samsung Galaxy in pole position per ricevere l’aggiornamento Android 12

Quali sono, a detta di SamMobile, i Samsung Galaxy in pole position per ottenere l’aggiornamento con Android 12. Non potevamo non partire con la serie S, visto che la fonte ci parla chiaramente di Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21+,

Galaxy S21, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20+, Galaxy S20, Galaxy S20 FE, Galaxy S10 5G, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy S10 Lite. Per quanto concerne la serie dei Samsung Galaxy Note, abbiamo i vari Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Note 20, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Lite.

Passando ad altri device, troviamo anche i Galaxy Fold, Galaxy Z Fold 2 5G, Galaxy Z Flip e Galaxy Z Flip 5G. Da non dimenticare i Galaxy A71 5G, Galaxy A71, Galaxy A51 5G, Galaxy A51, Galaxy A52, Galaxy A52 5G, Galaxy A72, Galaxy A90 5G, Galaxy A01, Galaxy A11, Galaxy A31, Galaxy A41, Galaxy A21, Galaxy A21s, Galaxy A Quantum, Galaxy Quantum 2, Galaxy A42 5G, Galaxy A02, Galaxy A02s, Galaxy A12, Galaxy A32 e Galaxy A32 5G.

A chiudere il cerchio, troviamo serie di Samsung Galaxy meno diffuse, come quelle che includono i Galaxy M42 5G

Galaxy M12, Galaxy M62, Galaxy M02s, Galaxy M02, Galaxy M21, Galaxy M21s, Galaxy M31, Galaxy M31 Prime Edition, Galaxy M51, Galaxy M31s, Galaxy F41, Galaxy F62, Galaxy F02s, Galaxy F12, Galaxy Xcover Pro, Galaxy Xcover 5, Galaxy Tab S7+, Galaxy Tab S7 (LTE/5G), Galaxy Tab S6 5G, Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab A 8.4, Galaxy Tab A7 e Galaxy Tab Active 3.