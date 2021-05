Un’altra settimana di offerte è appena cominciata su Amazon: oggi 24 maggio potrete cogliere l’occasione per portarvi a casa iPhone 12 a 879 euro, nel taglio di memoria da 128GB e nella colorazione nera. Il risparmio è pari a 110 euro esatti, con il prodotto disponibile da subito, direttamente venduto e spedito da Amazon. iPhone 12 vi sarà recapitato a casa già domani 25 maggio, con l’opzione di consegna più veloce (dovreste, però, ordinarlo entro qualche ora, non di più). Il dispositivo lo conoscete tutti, non serve aggiungere altro, se non qualche riferimento sporadico alla sua scheda tecnica: schermo Super Retina XDR da 6.1 pollici, processore A14 Bionic, doppia fotocamera posteriore da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo) e supporto al 5G.

Offerta Novità Apple iPhone 12 (128GB) - nero Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Un altro prodotto su cui potreste avere voglia di mettere le mani è la Xiaomi Mi Band 6, l’ultimo braccialetto intelligente dell’OEM cinese, che Amazon, oggi 24 maggio, offre al prezzo di 41,77 euro (il risparmio rispetto al prezzo di listino è di appena 3,22 euro, ma non si poteva pretendere di più trattandosi di un dispositivo appena uscito). La Xiaomi Mi Band 6 è un prodotto ‘Amazon’s Choice’, peraltro venduto e spedito dallo stesso e-commerce. La disponibilità, anche in questo caso, è immediata, con consegna più veloce prevista per domani 25 maggio (se ordinate l’accessorio entro un certo tempo). Parliamo della versione italiana (cosa che non andrebbe mai presa sotto gamba), con schermo AMOLED da 1.56 pollici, resistente all’acqua fino a 5 ATM, con cinturino antibatterico e batteria da 125mAh (la colorazione è quella classica nera).

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

La settimana che è appena iniziata è stata inaugurata nel migliore dei modi con le offerte Amazon valide per oggi 24 maggio. Restiamo a disposizione nel caso in cui voleste farci qualche domanda attraverso il box qui sotto: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.