C’è un nuovo pericolo sul fronte delle truffe a nome di grandi brand. Diversi utenti italiani stanno ricevendo un SMS DHL Ewpress (con mittente scritto esattamente in questo modo) che sembrerebbe provenire dal ben noto corriere ma che, con quest’ultimo, non ha naturalmente nulla a che fare. L’ennesima trappola corre attraverso i semplici messaggi di testo e varrà la pena riconoscerla per sventare qualsiasi rischio di rimanere invischiati.

Il nuovo e fake Sms DHL Ewpress giunge nella forma visibile nell’immagine di inizio articolo. Ad una prima lettura saltano all’occhio vistosi errori di scrittura. Prima di tutto la parola “Ewpress” al posto di “Express” e più di qualche errore di battitura o di traduzione da una lingua ad un’altra. Quello che si evince nel testo è che ci sarebbe un pagamento di 56 euro a carico del ricevente e la cosa, di certo potrebbe mettere in allarme qualsiasi destinatario del messaggio.

Sempre come visibile dallo screen shot presente ad inizio articolo, l’attuale SMS DHL Ewpress risulta essere inviato da un numero con prefisso internazionale. Più esattamente questo è il +43 che è riferito all’Austria. Il recapito straniero dovrebbe dunque essere un ulteriore campanello di allarme per la più che probabile truffa che si annida nel collegamento ipertestuale presente sempre nel messaggio. Questo, già dall’URL, denota la completa estraneità al noto corriere. Eppure visitando il collegamento viene proposto un sito fake del brand. Qui gli utenti sono chiamati a fornire alcuni dati sensibili come quelli della carta di credito o altri metodi di pagamento. Meglio dunque stare alla larga dalla comunicazione come dal finto portale. Il consiglio sempre valido è quello di cancellare l’ultimo messaggio, senza darli alcun peso e naturalmente non fornire mai informazioni personali attraverso form di contatto. Per il futuro potrebbero esserci nuove ondate di messaggi come questi, meglio stare sempre in guardia.