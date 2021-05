Appena entrata in produzione, Emily in Paris 2 si prepara ad accogliere diverse new entry nella nuova stagione della dramedy di Darren Star, rivelazione dello scorso anno su Netflix nonostante qualche stereotipo di troppo.

Sul set di Emily in Paris 2, che ha battuto i primi ciak all’inizio di maggio tra Parigi e Saint-Tropez, ci sarà anche Lucien Laviscount, nei panni di un nuovo importante interesse amoroso della protagonista, in concorrenza con l’affascinante vicino di casa e chef Gabriel (Lucas Bravo), di cui Emily è innamorata.

L’attore di Scream Queens e Katy Keene interpreterà Alfie in Emily in Paris 2, un ragazzo cinico, sarcastico e affascinante che si rifiuta di parlare francese o di immergersi nella cultura del posto. Con Emily avrà una relazione da antagonista che evolverà in qualcosa di più nel corso della stagione.

Altri nuovi acquisti di Emily in Paris 2 saranno l’attore e drammaturgo Jeremy O. Harris e l’attore francese Arnaud Binard, che appariranno però solo come guest star. Harris interpreterà Gregory Elliott Dupree, iconico stilista di moda ed ex pupillo del geniale Pierre Cadault (Jean-Christophe Bouvet): con il suo stile e la sua personalità fuori dal comune, viaggia sempre con una collezione di abiti (e di uomini) meravigliosi. Pierre e Gregory erano vicini, fino a quando l’uscita inaspettata e drammatica di Gregory dall’atelier li ha trasformati in acerrimi rivali. Binard interpreta invece il ruolo di Laurent G, l’affascinante e socievole proprietario di una famosa discoteca di Saint Tropez: festaiolo ed eterno bambino, Laurent accetta di promuovere uno dei marchi di Emily, ma quest’ultima scoprirà presto che la sua connessione con Savoir è più complicata del semplice lavoro sul marketing.

Inoltre in Emily in Paris 2 si rivedrà anche William Abadie, già apparso nella prima stagione come il fedifrago cliente di Emily Antoine Lambert: l’attore è stato promosso a volto regolare della serie e avrò dunque un maggior peso nella trama della nuova stagione.

In occasione dell’avvio delle riprese di Emily in Paris 2 il creatore e showrunner della serie aveva anticipato che la seconda stagione “aprirà alcune strade relazionali interessanti e sorprendenti” tra la protagonista e gli altri personaggi.