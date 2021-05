I Maneskin conquistano anche Vasco Rossi con il rock della loro Zitti E Buoni. A Rotterdam non sono stati né zitti né buoni e hanno trionfato riportando la vittoria in Italia dopo già di 30 anni, 31 per la precessione.

“Evviva i Mäneskin”, scrive il Blasco sui social.

“Che conquistano l’edizione Eurovision 2021. Rock’n’roll will never die”, aggiunge il rocker di Zocca, entusiasta per la vittoria della band all’estero.

I Maneskin conquistano anche Vasco Rossi che aveva già invitato a votare per loro condividendo il codice 24, utile ai fini del televoto. Dall’Italia, però, non era possibile votare. I Paesi in gara infatti non possono sostenere al televoto i rispettivi cantanti partecipanti che possono accumulare voti solo ed esclusivamente dagli altri Paesi.

Due i post di Vasco Rossi su Instagram supporto dell’avvenuta estera dei Maneskin. Il primo è arrivato nel giorno dell’esibizione a Rotterdam, sabato 22 maggio, il secondo dopo la vittoria dell’edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest.

“Parla… La gente purtroppo parla… Non sa di che caz*o parla!!! Forza #24“, le parole di Vasco Rossi per invitare gli europei al sostegno della band. Un appello vero e proprio a televotare per i Maneskin, che ha portato i suoi frutti: il gruppo ha trionfato e si è classificato al primo posto in classifica superando i voti ottenuti dalla Francia e dalla Svizzera.

Determinante è stato il parere dei nostri cugini europei. I Maneskin con Zitti E Buoni hanno infatti convinto il pubblico, non le giurie di qualità degli altri Paesi, che in alcuni casi non hanno assegnato che pochi punti alla performance dell’Italia. Consulta il dettaglio dei voti e la classifica finale .

Vasco Rossi non è stato l’unico cantante italiano a sostenere apertamente i Maneskin e a festeggiare per il loro trionfo in Europa: anche Laura Pausini ha speso bellissime parole per il gruppo.